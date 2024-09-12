https://ria.ru/20240912/moskva-1972244101.html

Лечебные учреждения Москвы получили медизделия по офсетным контрактам

Лечебные учреждения Москвы получили медизделия по офсетным контрактам - РИА Новости, 12.09.2024

Лечебные учреждения Москвы получили медизделия по офсетным контрактам

Свыше 21 миллиона медицинских изделий поставили в медицинские и социальные учреждения инвесторы по офсетным контрактам за первые шесть месяцев 2024 года,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Свыше 21 миллиона медицинских изделий поставили в медицинские и социальные учреждения инвесторы по офсетным контрактам за первые шесть месяцев 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина с 2017 года Москва заключает с инвесторами офсетные контракты на поставку важной для города продукции. Этот механизм государственно-частного партнерства помогает столице не только снижать закупочную цену, но и обеспечивать долгосрочные гарантированные поставки необходимых товаров", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, правительство столицы заключило 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и др. Объем закупки по этим контрактам составит около 413 миллиардов рублей. В результате будет создано около семи тысяч новых рабочих мест.На данный момент по восьми офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, также начаты поставки продукции для городских нужд.Кроме того, офсетные контракты полностью закрывают потребность городских медицинских учреждений в основных медизделиях для стомированных пациентов.Московские медорганизации активно используют инструмент офсетных контрактов для гарантированного получения лекарств и медизделий для оказания эффективной помощи пациентам. Например, один из таких контрактов позволяет полностью закрыть потребность городских медучреждений в основных медизделиях для стомированных пациентов. В 2023 году столичные организации получили свыше 3,8 миллиона единиц продукции на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.Предприятия по выпуску медицинских изделий локализованы в особой экономической зоне "Технополис Москва", им присвоены статусы резидентов.Министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов отметил, что размещение производственных площадок на территории особой экономической зоны дает инвесторам возможность пользоваться арендными и налоговыми льготами, а также таможенными преференциями.Он подчеркнул, что предприятия могут направить дополнительные инвестиции в освоение новых технологий, развитие производств, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции.Например, на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" локализовано предприятие по выпуску абсорбирующего белья. Офсетный контракт с инвестором город заключил в начале 2023 года сроком на 10 лет.В свою очередь, генеральный директор компании Учар Осман добавил, что индустриальный парк "Руднево" прежде всего ориентирован на производственную деятельность и это является преимуществом. Помещения оснащены необходимой инженерной и энергетической инфраструктурой, что позволяет быстро организовать производство.На площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" производят медизделия для стомированных пациентов. Первые отгрузки начались еще в 2022 году. Москва на протяжении восьми лет по условиям контракта будет закупать продукцию общей стоимостью 8,6 миллиарда рублей.Более двух лет в рамках офсетного контракта одна из компаний успешно обеспечивает стомированных пациентов Москвы современными высококачественными медизделиями.По словам руководителя производственной службы предприятия Алексея Дронделя, благодаря гарантированному сбыту есть возможность развивать производственные мощности, расширять ассортимент продукции и разрабатывать новые изделия. За два года номенклатура компании выросла в два раза, а объем выпускаемой продукции увеличился с пяти до 12 миллионов изделий в год.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html

https://ria.ru/20240911/moskva-1972032040.html

https://ria.ru/20240911/moskva-1971996094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов