https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html

Свыше 60 предприятий Москвы представили разработки на промышленной выставке

Свыше 60 предприятий Москвы представили разработки на промышленной выставке - РИА Новости, 12.09.2024

Свыше 60 предприятий Москвы представили разработки на промышленной выставке

Более 60 предприятий Москвы показали инновационные высокотехнологичные разработки в различных отраслях на выставке "Москва промышленная. Город будущего",... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:13

2024-09-12T11:13

2024-09-12T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

москва

экспоцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972236837_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_646d999def512d41adc2799cf8cf8183.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 60 предприятий Москвы показали инновационные высокотехнологичные разработки в различных отраслях на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая прошла в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в рамках форума-фестиваля "Территтория будущего. Москва 2030", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."На выставке было представлено более 120 экспонатов, которые демонстрируют посетителям технологическую мощь столичных предприятий. Благодаря поддержке, которую город оказывает производителям по поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина, предприятия совершенствуют производственные площадки и интегрируют современное оборудование. Это позволяет увеличивать мощности и разрабатывать инновационные проекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Меньше чем за месяц на выставке было проведено около 800 мероприятий. Это научно-познавательные экскурсии и иммерсивные шоу, кулинарные и обучающие мастер-классы по 15 направлениям, лекции экспертов промышленных компаний, авиакострукторов, докторов наук, действующих космонавтов-испытателей."На выставке "Москва промышленная. Город будущего" мы сделали акцент на науке. Познавательные мероприятия были организованы для посетителей всех возрастов. Для молодежи и старшего поколения проведено более 250 экскурсий и 30 лекций, для малышей и школьников— порядка 180 мастер-классов, 230 фарм-шоу и почти 100 иммерсивных спектаклей", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что для всех гостей была предоставлена возможность погрузиться в мир московских промышленных инноваций, получить новые знания, освоить базовые навыки в ряде специальностей и узнать о востребованных профессиях как настоящего, так и будущего.Главными темами программы лекций стали: наука и технологии, человеческие ресурсы, промышленность будущего, космос. Спикерами выступили: космонавты-испытатели отряда ФГБУ "НИИ им. Ю.А. Гагарина" Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, историк архитектуры Айрат Багаутдинов и др.Юные гости смогли собрать на мастер-классах своего первого робота, поуправляли беспилотниками, обучились столярному мастерству и пайке электротехники. Также дети нарисовали свыше 17 тысяч картин с использованием микросхем и чипов. Их родители узнали от шеф-поваров, как приготовить ресторанные блюда на своей кухне из ингредиентов московского производства. Шеф-повара использовали 150 килограммов московских продуктов на своих мастер-классах.Любимыми арт-объектами для фотографий у посетителей стали скульптура из разноцветных кабелей "Человек из проводов", беспилотное воздушное судно группы компаний "Икар" и макет столичного автомобиля Aurus Senat, который отображает все этапы его разработки.Для того, чтобы создать арт-объекты, было использовано 337 метров кабеля производства компании "Москабельмет" и завода "Спецкабель", а на их сборку потребовалось 336 часов. Кроме того, 13 тысяч посетителей выставки побывали в грузовом отсеке беспилотного гражданского вертолета, который может перевозить груз весом до тонны.Свыше 21 тысячи детей посетили детскую площадку, где можно было построить город своей мечты, изучить правила дорожного движения и прокатиться с горки из огромного летательного аппарата.Также московские предприятия пищевой отрасли предложили свою продукцию на фуд-корте. Там же было выпито более 880 литров московского кваса.

https://ria.ru/20240911/moskva-1972032040.html

https://ria.ru/20240910/moskva-1971870641.html

https://ria.ru/20240911/moskva-1971996094.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, москва, экспоцентр