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Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой - РИА Новости, 12.09.2024
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02:23 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moshennichestvo-1972197896.html
Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой
Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой - РИА Новости, 12.09.2024
Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой
Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, рассказал РИА... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:23
2024-09-12T02:23
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. "Такие рекламные объявления, как правило, предлагают бесплатное подключение (или переключение) к привычным всем электронным сервисам. Обычно это или интернет, или цифровое телевидение. При этом недобросовестные рекламодатели указывают на то, что в доме, где проживают потребители, "обновлено оборудование", и жители теперь могут "бесплатно переключиться" на новые услуги", - сказал Хаминский. По его словам, таким образом рекламодатели стараются привлечь к себе новых клиентов, а "бесплатное подключение" является просто рекламным ходом. "В лучшем случае потребитель получит те же услуги, что и были у него до этого, а в худшем он заплатит деньги за оказание услуг в будущем и в итоге не получит вообще ничего. Таким образом, все такие объявления являются либо проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны мелких операторов цифровых сервисов, либо банальным мошенничеством", - отметил юрист. Он подчеркнул, что потребителям рекомендуется не идти на поводу у такой рекламы и приобретать услуги у крупных проверенных сетевых компаний.
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москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой

Юрист Хаминский: участились случаи мошенничества с предложением бесплатных услуг

© iStock.com / martin-dmДевушка печатает в смартфоне
Девушка печатает в смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка печатает в смартфоне . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
"Такие рекламные объявления, как правило, предлагают бесплатное подключение (или переключение) к привычным всем электронным сервисам. Обычно это или интернет, или цифровое телевидение. При этом недобросовестные рекламодатели указывают на то, что в доме, где проживают потребители, "обновлено оборудование", и жители теперь могут "бесплатно переключиться" на новые услуги", - сказал Хаминский.
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По его словам, таким образом рекламодатели стараются привлечь к себе новых клиентов, а "бесплатное подключение" является просто рекламным ходом.
"В лучшем случае потребитель получит те же услуги, что и были у него до этого, а в худшем он заплатит деньги за оказание услуг в будущем и в итоге не получит вообще ничего. Таким образом, все такие объявления являются либо проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны мелких операторов цифровых сервисов, либо банальным мошенничеством", - отметил юрист.
Он подчеркнул, что потребителям рекомендуется не идти на поводу у такой рекламы и приобретать услуги у крупных проверенных сетевых компаний.
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