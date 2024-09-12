https://ria.ru/20240912/moshennichestvo-1972197896.html

Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой

Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой - РИА Новости, 12.09.2024

Юрист предупредил о новом способе мошенничества с рекламой

Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, рассказал РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T02:23

2024-09-12T02:23

2024-09-12T02:23

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Участились случаи рекламы бесплатных услуг по подключению различных цифровых сервисов, такая реклама зачастую носит недобросовестный характер, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. "Такие рекламные объявления, как правило, предлагают бесплатное подключение (или переключение) к привычным всем электронным сервисам. Обычно это или интернет, или цифровое телевидение. При этом недобросовестные рекламодатели указывают на то, что в доме, где проживают потребители, "обновлено оборудование", и жители теперь могут "бесплатно переключиться" на новые услуги", - сказал Хаминский. По его словам, таким образом рекламодатели стараются привлечь к себе новых клиентов, а "бесплатное подключение" является просто рекламным ходом. "В лучшем случае потребитель получит те же услуги, что и были у него до этого, а в худшем он заплатит деньги за оказание услуг в будущем и в итоге не получит вообще ничего. Таким образом, все такие объявления являются либо проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны мелких операторов цифровых сервисов, либо банальным мошенничеством", - отметил юрист. Он подчеркнул, что потребителям рекомендуется не идти на поводу у такой рекламы и приобретать услуги у крупных проверенных сетевых компаний.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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москва, московская область (подмосковье), общество