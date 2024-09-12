https://ria.ru/20240912/moshennichestvo-1972192348.html
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:10
2024-09-12T00:10
2024-09-12T05:58
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса Хрупина, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Избрать обвиняемому Хрупину Денису Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей…на 1 месяц 30 суток, то есть до 9 ноября 2024 года", — сказано в документах.В материалах уточняется, что Хрупину вменяют часть 4 статьи 159 УК России (крупное мошенничество). Уголовное дело возбудили 9 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета, на следующей день Хрупина задержали, ему предъявили обвинение и в среду арестовали.Следствие в своем ходатайстве об аресте указало, что собранные в ходе расследования доказательства, сведения о личности обвиняемого и занимаемой им должности, наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах госвласти, осведомленность о формах и методах осуществления следственных и оперативно-разыскных мероприятий дают достаточные основания полагать, что на свободе Хрупин может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью и, в том числе, будет угрожать известным ему свидетелям и иным участникам, которые изобличают его в совершении преступления, также следует из документов. Хрупин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать запрет определенных действий или домашний арест, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены и что он не причастен к инкриминируемому преступлению. Деяние, по словам защиты, относится к двухлетней давности, за Хрупин являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание документы, которые, по мнению инстанции, свидетельствуют об обоснованности причастности Хрупина к инкриминируемому преступлению, которая, в частности, подтверждается показаниями свидетелей. Суть обвинения и детали уголовного дела не уточняются.
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971820487.html
https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html
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россия, происшествия
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
Замглавы третьего отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса Хрупина, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Избрать обвиняемому Хрупину Денису Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей…на 1 месяц 30 суток, то есть до 9 ноября 2024 года", — сказано в документах.
В материалах уточняется, что Хрупину вменяют часть 4 статьи 159 УК России
(крупное мошенничество).
Уголовное дело возбудили 9 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета, на следующей день Хрупина задержали, ему предъявили обвинение и в среду арестовали.
Следствие в своем ходатайстве об аресте указало, что собранные в ходе расследования доказательства, сведения о личности обвиняемого и занимаемой им должности, наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах госвласти, осведомленность о формах и методах осуществления следственных и оперативно-разыскных мероприятий дают достаточные основания полагать, что на свободе Хрупин может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью и, в том числе, будет угрожать известным ему свидетелям и иным участникам, которые изобличают его в совершении преступления, также следует из документов.
Хрупин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать запрет определенных действий или домашний арест, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены и что он не причастен к инкриминируемому преступлению. Деяние, по словам защиты, относится к двухлетней давности, за Хрупин являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание документы, которые, по мнению инстанции, свидетельствуют об обоснованности причастности Хрупина к инкриминируемому преступлению, которая, в частности, подтверждается показаниями свидетелей.
Суть обвинения и детали уголовного дела не уточняются.