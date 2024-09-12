Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 12.09.2024 (обновлено: 05:58 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/moshennichestvo-1972192348.html
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.09.2024
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество
Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:10
2024-09-12T05:58
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса Хрупина, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;Избрать обвиняемому Хрупину Денису Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей…на 1 месяц 30 суток, то есть до 9 ноября 2024 года&quot;, — сказано в документах.В материалах уточняется, что Хрупину вменяют часть 4 статьи 159 УК России (крупное мошенничество). Уголовное дело возбудили 9 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета, на следующей день Хрупина задержали, ему предъявили обвинение и в среду арестовали.Следствие в своем ходатайстве об аресте указало, что собранные в ходе расследования доказательства, сведения о личности обвиняемого и занимаемой им должности, наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах госвласти, осведомленность о формах и методах осуществления следственных и оперативно-разыскных мероприятий дают достаточные основания полагать, что на свободе Хрупин может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью и, в том числе, будет угрожать известным ему свидетелям и иным участникам, которые изобличают его в совершении преступления, также следует из документов. Хрупин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать запрет определенных действий или домашний арест, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены и что он не причастен к инкриминируемому преступлению. Деяние, по словам защиты, относится к двухлетней давности, за Хрупин являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание документы, которые, по мнению инстанции, свидетельствуют об обоснованности причастности Хрупина к инкриминируемому преступлению, которая, в частности, подтверждается показаниями свидетелей. Суть обвинения и детали уголовного дела не уточняются.
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971820487.html
https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Сотрудника УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество

Замглавы третьего отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу арестовали за мошенничество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Третьего отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Петербургу Дениса Хрупина, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Избрать обвиняемому Хрупину Денису Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей…на 1 месяц 30 суток, то есть до 9 ноября 2024 года", — сказано в документах.

В материалах уточняется, что Хрупину вменяют часть 4 статьи 159 УК России (крупное мошенничество).
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве
10 сентября, 13:38
Уголовное дело возбудили 9 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета, на следующей день Хрупина задержали, ему предъявили обвинение и в среду арестовали.
Следствие в своем ходатайстве об аресте указало, что собранные в ходе расследования доказательства, сведения о личности обвиняемого и занимаемой им должности, наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах госвласти, осведомленность о формах и методах осуществления следственных и оперативно-разыскных мероприятий дают достаточные основания полагать, что на свободе Хрупин может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью и, в том числе, будет угрожать известным ему свидетелям и иным участникам, которые изобличают его в совершении преступления, также следует из документов.
Хрупин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать запрет определенных действий или домашний арест, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены и что он не причастен к инкриминируемому преступлению. Деяние, по словам защиты, относится к двухлетней давности, за Хрупин являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание документы, которые, по мнению инстанции, свидетельствуют об обоснованности причастности Хрупина к инкриминируемому преступлению, которая, в частности, подтверждается показаниями свидетелей.
Суть обвинения и детали уголовного дела не уточняются.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился
10 сентября, 19:47
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала