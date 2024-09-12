https://ria.ru/20240912/morpekhi-1972203638.html

Морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки

Морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки - РИА Новости, 12.09.2024

Морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" провели блестящую операцию, обратив противника в бегство при освобождении... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:07

2024-09-12T05:07

2024-09-12T06:52

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы украины

т-80бв

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" провели блестящую операцию, обратив противника в бегство при освобождении Пречистовки в ДНР, сообщило Минобороны."Мы, как говорится, помолясь и перекрестясь, поехали. Слава Богу, ни одного снаряда в нашу сторону не прилетело… На большой скорости влетели в поселок, где нас ждали парни наши, передали им флаг", — рассказал стрелок-штурмовик с позывным "Тренер".Штурм Пречистовки начался на рассвете, с расчетом на эффект внезапности. В поселок заходили сразу 15 штурмовых групп морпехов по восемь человек в каждой. Первыми шли танки Т-80БВ, оснащенные тралами, которые смогли пробить проходы в минно-взрывных заграждениях и подавили огневые точки противника. "Пехота всегда благодарит танкистов, потому что мы их основная броня, мы их прикрываем, помогаем, накрываем основные огневые точки, тралим им путь. Там где танк не проехал — пехоте делать нечего", — рассказал наводчик-оператор танка Т-80БВ с позывным "Доцент".По словам штурмовиков, противник пытался "огрызаться", но недолго. Бой длился меньше четырех часов, морпехи стремительно захватили украинские позиции. На кадрах с дрона-разведчика видно бегство украинского гарнизона из занятого морпехами ТОФ населенного пункта. "В принципе, они всегда бегут. Они не могут воевать, у них нет духа в стрелковом бою участвовать. Оборону они не держат, потому что они знают, что мы назад не уйдем. Мы идем только вперед", — отметил стрелок-штурмовик с позывным "Шама".Морпехи взяли при штурме много трофеев: подразделения ВСУ бросили на позициях системы РЭБ, противотанковые комплексы, противопехотные мины, все вооружение, в основном, западного производства."Все это будет разбираться, отдаваться на изучение. Просто они сами-то не понимают, что их техника натовская попадает к нам, мы ее всю изучим и сделаем еще лучше технику", — заявил командир штурмового взвода бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Азик".Зайдя в поселок, бойцы эвакуировали 13 местных жителей, так как противник стал бить по селу из артиллерии."Я в подвале все время жил, почти ничего не видел. Потому что если выйдешь, не дай Бог, пристрелят, как собаку. Слава Богу, что Россия вывезла нас, эвакуировала, что мы живы остались", — рассказал один из спасенных, 67-летий Геннадий Третьяк.Об освобождении населенного пункта Пречистовка Минобороны сообщало 4 сентября. Это позволило войскам группировки войск "Восток" перерезать пути снабжения ВСУ.

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

https://ria.ru/20240912/udar-1972196810.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972193992.html

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россия, донецкая народная республика, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины, т-80бв