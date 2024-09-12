https://ria.ru/20240912/mordoviya-1972315220.html

Форум по ресоциализации отбывших наказание людей стартовал в Мордовии

Форум по ресоциализации отбывших наказание людей стартовал в Мордовии - РИА Новости, 12.09.2024

Форум по ресоциализации отбывших наказание людей стартовал в Мордовии

Межрегиональный научно-практический форум "Пробация в России. Опыт и перспективы" стартовал в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:37

2024-09-12T15:37

2024-09-12T15:37

республика мордовия

россия

пермский край

артем здунов

игорь комаров

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Межрегиональный научно-практический форум "Пробация в России. Опыт и перспективы" стартовал в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. Закон "О пробации" заработал в России в 2024 году. Пробация — это меры, направленные на создание условий для исправления осужденных и освободившихся из мест заключения людей и приспособления их к жизни в обществе. Участниками форума стали представители федеральных ведомств, органов власти субъектов РФ, некоммерческих организаций, исправительных учреждений и религиозных организаций, задействованные во внедрении в России системы ресоциализации и адаптации отбывших наказание людей. "Внедрение системы уже дало положительные результаты, которые помогают вовлечь освобождающихся из мест лишения свободы или отбывающих наказание за совершенные преступления в обычную жизнь, трудоустроиться и вернуться в семью. Как отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Пермском крае органы власти разработали меры стимулирующего характера для работодателей, использующих труд освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех, кто поддержал Мордовию в реализации пилотного проекта по трудоустройству бывших заключенных. Уже сейчас опыт республики масштабирован во многих регионах страны. "Мы уделяем большое внимание трудовой адаптации, особенно молодых людей - надо понимать, что их ждут дома, не только близкие, но и работодатели. Для нас принципиальным было решение, чтобы работодатели сами выезжали в исправительные учреждения, профессионально оценивали тех, кто будет у них работать. Важно все, что связано с образовательным процессом, - все хотят видеть на работе подготовленные высокопрофессиональные кадры", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Руководитель республики подчеркнул, что самое главное - восстановление освобождающихся, их сопровождение при трудоустройстве. В республике в 2024 году по результатам всего комплекса мероприятий трудоустроен каждый третий освободившийся. "Мордовия - лидер по взаимодействию всех структур в сфере пробации. Мы посещали здесь колонии, исправительные центры, видели все этапы своими глазами. У Мордовии есть чему поучиться. Важный итог работы всей системы пробации - снижение рецидивной преступности, а это в свою очередь отразится на безопасности страны в целом", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

https://ria.ru/20240823/shkoly-1968093904.html

https://ria.ru/20240606/farmatsevtika-1951134292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пермский край, артем здунов, игорь комаров, госдума рф