https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972326939.html

Молдавская оппозиция обвинила Санду в преследовании оппонентов

Молдавская оппозиция обвинила Санду в преследовании оппонентов - РИА Новости, 12.09.2024

Молдавская оппозиция обвинила Санду в преследовании оппонентов

Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил правящую партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду в преследовании оппонентов... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:28

2024-09-12T16:28

2024-09-12T16:28

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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил правящую партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду в преследовании оппонентов и лишении молдавских граждан права на свободные выборы и референдумы. В четверг гражданские активисты и сторонники оппозиции провели акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Кишиневе в поддержку партии "Шанс", которую избирком не допустил к участию в референдуме по вопросу евроинтеграции. Партия планировала агитировать жителей страны против вступления Молдавии в ЕС. "Сегодня мы собрались у ЦИК, чтобы в очередной раз показать несправедливость и предвзятость избирательного процесса в стране. Мы больше не верим в честные выборы, и о свободных выборах в Молдавии говорить не приходится. Молодежь выходит на протесты, чтобы отстаивать свои права и бороться за жизнь в развитой стране, а не в беднейшей республике Европы," - сказал Лунгу в комментарии РИА Новости. Политик также обвинил власти в злоупотреблении административным ресурсом в пользу партии "Действие и солидарность", лидером которой де-факто является Санду. "Мы заявляем, что вице-председатель ЦИК Павел Постикэ является ключевым нарушителем закона, он снял нас с выборов и кампании по референдуму. Эти действия противоречат основному закону о деятельности партий в Молдавии. Но этот закон был проигнорирован, и под давлением Санду ЦИК снял нас с выборов без законных оснований," - подчеркнул Лунгу. Ранее суд Бельц поддержал запрос министерства юстиции и ЦИК об ограничении деятельности партии "Шанс", входящей в блок "Победа", на три месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Это решение было обжаловано в Апелляционной палате. ЦИК перед этим допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции, что и произошло 11 сентября. Референдум о евроинтеграции Молдавии состоится 20 октября, в один день с президентскими выборами. Гражданам будет предложен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, бывший премьер-министр Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли, что этот плебисцит является манипуляцией общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько служит инструментом для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972312052.html

https://ria.ru/20240912/sandu-1972310115.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон