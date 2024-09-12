https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972323311.html
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию правящей партии на референдум о ЕС
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию правящей партии на референдум о ЕС - РИА Новости, 12.09.2024
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию правящей партии на референдум о ЕС
Центризбирком Молдавии одобрил регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в качестве участника на референдуме о вступлении в ЕС, партия будет... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:12
2024-09-12T16:12
2024-09-12T16:12
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КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии одобрил регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в качестве участника на референдуме о вступлении в ЕС, партия будет выступать с позицией "за". "Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Действие и солидарность" в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "да", - заявила Караман на заседании Центризбиркома. О данном решении сообщила в четверг глава ЦИК Анжела Караман. Ранее в тот же день молдавский центризбирком зарегистрировал президента республики Майи Санду в качестве кандидата на выборах главы государства от ПДС. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию правящей партии на референдум о ЕС
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию ПДС на референдум о ЕС с позицией "за"
КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии одобрил регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в качестве участника на референдуме о вступлении в ЕС, партия будет выступать с позицией "за".
"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Действие и солидарность" в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "да", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
О данном решении сообщила в четверг глава ЦИК Анжела Караман. Ранее в тот же день молдавский центризбирком зарегистрировал президента республики Майи Санду в качестве кандидата на выборах главы государства от ПДС.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.