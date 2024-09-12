https://ria.ru/20240912/minoborony-1972282712.html

Минобороны было главным заказчиком "Ленбытхима"

Минобороны было главным заказчиком "Ленбытхима" - РИА Новости, 12.09.2024

Минобороны было главным заказчиком "Ленбытхима"

Минобороны было главным заказчиком ООО "Ленбытхим", глава которого был задержан по делу о мошенничестве при поставках армии, с 2010 по 2015 годы было заключено... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:27

2024-09-12T13:27

2024-09-12T13:27

россия

военторг

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Минобороны было главным заказчиком ООО "Ленбытхим", глава которого был задержан по делу о мошенничестве при поставках армии, с 2010 по 2015 годы было заключено 12 госконтрактов на сумму почти 336 миллионов рублей, следует из данных системы госзакупок. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор "Ленбытхима" Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей. Согласно данным сайта rusprofile.ru, который содержит сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, Минобороны РФ возглавляет топ заказчиков ООО "Ленбытхим". С 2010 по 2015 год было заключено 12 госконтрактов на сумму почти 336 миллионов рублей. За это время компания поставляла Минобороны крем для обуви и щетки, туалетное мыло, гель для душа и шампунь, в том числе от перхоти, крем для рук, туалетную бумагу и моющее средство. Кроме того, в 2015 году "Ленбытхим" заключил два госконтракта на сумму в 4,8 миллиона рублей с АО "Военторг", поставщиком Минобороны. Предметом закупок значится вещевое имущество для нужд Минобороны РФ. В перечне заказчиков есть и другие силовые структуры. В частности, Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России, Московский центр материально-технического обеспечения Росгвардии, военчасть 55056 (учредитель - ФСБ России).

https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972267913.html

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россия, военторг, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)