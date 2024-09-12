https://ria.ru/20240912/minoborony-1972260921.html
ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:18
2024-09-12T12:18
2024-09-12T12:18
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Минобороны: авиация и артиллерия поразили инфраструктуры ВСУ на аэродромах
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, ПВО сбила 59 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США
и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.