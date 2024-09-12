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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:08
2024-09-12T12:08
2024-09-12T12:10
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", ВСУ потеряли за минувшие сутки до 745 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании."Уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 745 военных в зоне ответственности "Юга"