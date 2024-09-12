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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.09.2024 (обновлено: 12:14 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/minoborony-1972258065.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:06
2024-09-12T12:14
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 445 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании."Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 445 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 445 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.
"Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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