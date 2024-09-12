https://ria.ru/20240912/minoborony-1972258065.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:06

2024-09-12T12:06

2024-09-12T12:14

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 445 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании."Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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