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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:06
2024-09-12T12:06
2024-09-12T12:14
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили две станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 445 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании."Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 445 военных в зоне действий "Запада"