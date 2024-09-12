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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 12.09.2024 (обновлено: 12:16 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/minoborony-1972257193.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские подразделения потеряли более 120 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:05
2024-09-12T12:16
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли более 120 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ потеряли более 120 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли более 120 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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