https://ria.ru/20240912/minoborony-1972257193.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Украинские подразделения потеряли более 120 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:05

2024-09-12T12:05

2024-09-12T12:16

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли более 120 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, семь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика