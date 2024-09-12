https://ria.ru/20240912/mi-28nm-1972204645.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.09.2024
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению боевиков и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:23
2024-09-12T05:23
2024-09-12T05:23
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курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению боевиков и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240912/morpekhi-1972203638.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков и техники ВСУ в курском приграничье