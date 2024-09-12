В Калининграде умерла медведица, родившая 42 медвежонка
В калининградском зоопарке умерла медведица Настя, родившая 42 медвежонка
Медведица Настя, калининградский зоопарк. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Медведица Настя, родившая 42 медвежонка, умерла в зоопарке Калининграда в возрасте 37 лет, сообщает пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.
"Друзья, у нас печальная новость – 12 сентября пала бурая медведица Настя, достигшая весьма преклонного возраста 37 лет. Настя – легенда нашего зоопарка, прежде всего благодаря своей удивительной плодовитости!... Медведица прославилась тем, что произвела на свет 42 медвежонка, первый из которых появился в 1992 году, а последний – в 2012-м! Её потомки разъехались по всему Советскому Союзу и постсоветскому пространству", - говорится в сообщении.
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За такие прекрасные достижения Настя вполне заслуженно была удостоена звания многодетной матери. Её официальный билет почётного члена калининградской ассоциации многодетных матерей был выписан в декабре 2013 года и передан в зоопарк.
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"Мы думаем, что это был единственный случай в России, когда такой документ получила медведица!... Медведица родилась в январе 1987 года в зоопарке города Мена (Украинская ССР), весной 1990 года прибыла в Калининград. В дикой природе бурые медведи живут 20-30 лет, в неволе могут доживать и до 40-летнего возраста. Нашей Насте, напомним, было 37 лет, возраст весьма преклонный. Так что сотрудники зоопарка, как ни печально, были готовы к такому нерадостному развитию событий. Но таков естественный ход жизни", - написали сотрудники зоопарка.
Из многочисленного Настиного потомства в зоопарке Калининграда осталось двое медвежат - Эшли (родилась в 1996 году) и Фима (родился в 2005 году), которые живут в историческом вольере "Медвежья скала".
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