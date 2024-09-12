https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972378611.html

Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук

Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024

Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук

Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:57

2024-09-12T19:57

2024-09-12T22:48

в мире

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily."Самостоятельной Украины уже давно не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором", — сказал он.Медведчук считает, что без финансирования коллективного Запада Украина существовать не сможет: в частности, у нее не будет средств на пенсии, зарплаты и содержание государственной инфраструктуры.Кроме того, по его мнению, в стране уничтожен бизнес и разорваны экономические связи.

https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html

украина

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в мире, украина, виктор медведчук