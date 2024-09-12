https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972378611.html
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:57
2024-09-12T19:57
2024-09-12T22:48
в мире
украина
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily."Самостоятельной Украины уже давно не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором", — сказал он.Медведчук считает, что без финансирования коллективного Запада Украина существовать не сможет: в частности, у нее не будет средств на пенсии, зарплаты и содержание государственной инфраструктуры.Кроме того, по его мнению, в стране уничтожен бизнес и разорваны экономические связи.
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор медведчук
В мире, Украина, Виктор Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук
Медведчук: самостоятельной Украины давно не существует