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Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024
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19:57 12.09.2024 (обновлено: 22:48 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972378611.html
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:57
2024-09-12T22:48
в мире
украина
виктор медведчук
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily.&quot;Самостоятельной Украины уже давно не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором&quot;, — сказал он.Медведчук считает, что без финансирования коллективного Запада Украина существовать не сможет: в частности, у нее не будет средств на пенсии, зарплаты и содержание государственной инфраструктуры.Кроме того, по его мнению, в стране уничтожен бизнес и разорваны экономические связи.
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html
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в мире, украина, виктор медведчук
В мире, Украина, Виктор Медведчук
Самостоятельной Украины уже не существует, заявил Медведчук

Медведчук: самостоятельной Украины давно не существует

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самостоятельной Украины уже не существует, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily.
«

"Самостоятельной Украины уже давно не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором", — сказал он.

Медведчук считает, что без финансирования коллективного Запада Украина существовать не сможет: в частности, у нее не будет средств на пенсии, зарплаты и содержание государственной инфраструктуры.
Кроме того, по его мнению, в стране уничтожен бизнес и разорваны экономические связи.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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