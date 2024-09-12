Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном
Мир исцелится после прекращения вливаний Запада в "Зеленского-Франкенштейна"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим Франкенштейном", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, об этом он заявил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily.
"Сегодня можно утверждать, что Зеленский уже является для большинства украинцев политическим трупом, и если бы не сотни миллиардов, которые в него вложил коллективный Запад, на Украине не было бы такого политика. Зеленский политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания. И как только эти вливания закончатся, а они не бесконечны, то начнется оздоровление международной ситуации", - заявил Медведчук.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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