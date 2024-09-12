https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html

Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном

Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном - РИА Новости, 12.09.2024

Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном

Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:51

2024-09-12T19:51

2024-09-12T19:51

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим Франкенштейном", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, об этом он заявил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily. "Сегодня можно утверждать, что Зеленский уже является для большинства украинцев политическим трупом, и если бы не сотни миллиардов, которые в него вложил коллективный Запад, на Украине не было бы такого политика. Зеленский политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания. И как только эти вливания закончатся, а они не бесконечны, то начнется оздоровление международной ситуации", - заявил Медведчук. По его мнению, мир находится на переломе эпох, а новая эпоха "изменит не только Украину, но и США, ЕС, весь мир". Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз, мвф