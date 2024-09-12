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Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном - РИА Новости, 12.09.2024
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19:51 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972377275.html
Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном
Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном - РИА Новости, 12.09.2024
Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном
Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:51
2024-09-12T19:51
в мире
украина
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
евросоюз
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим Франкенштейном", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, об этом он заявил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily. "Сегодня можно утверждать, что Зеленский уже является для большинства украинцев политическим трупом, и если бы не сотни миллиардов, которые в него вложил коллективный Запад, на Украине не было бы такого политика. Зеленский политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания. И как только эти вливания закончатся, а они не бесконечны, то начнется оздоровление международной ситуации", - заявил Медведчук. По его мнению, мир находится на переломе эпох, а новая эпоха "изменит не только Украину, но и США, ЕС, весь мир". Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз, мвф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Евросоюз, МВФ
Медведчук назвал Зеленского политическим Франкенштейном

Мир исцелится после прекращения вливаний Запада в "Зеленского-Франкенштейна"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Оздоровление ситуации в мире последует после того, как Запад перестанет вливать миллиарды во Владимира Зеленского, который является "политическим Франкенштейном", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, об этом он заявил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily.
"Сегодня можно утверждать, что Зеленский уже является для большинства украинцев политическим трупом, и если бы не сотни миллиардов, которые в него вложил коллективный Запад, на Украине не было бы такого политика. Зеленский политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания. И как только эти вливания закончатся, а они не бесконечны, то начнется оздоровление международной ситуации", - заявил Медведчук.
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По его мнению, мир находится на переломе эпох, а новая эпоха "изменит не только Украину, но и США, ЕС, весь мир".
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". Владимир Зеленский ранее пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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