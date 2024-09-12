https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972357340.html

США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук

США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024

США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук

США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:20

2024-09-12T18:20

2024-09-12T18:20

в мире

россия

сша

украина

виктор медведчук

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Евросоюзу Минские соглашения были выгодны, но заставить их выполнить Украину они не могли, помешали Великобритания и США, которые очень хотели развязать войну. В результате руководство ЕС было подмято Вашингтоном и Лондоном, и (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель с (экс-президентом Франции Франсуа) Олландом, а потом с (нынешним президентом Франции Эммануэлем) Макроном рассказывали о "хитром плане", который они подсовывали России. В реальности хитрый план был в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на границах России, а потом и в самой России. Первое удалось, второе — нет. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию", - заявил он в интервью интернет-изданию EurAsia Daily. По словам политика, одна из причин - нехватка агентов влияния, которые могли бы лоббировать американские и британские интересы в России.

https://ria.ru/20240423/plan-1941676044.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, виктор медведчук, евросоюз