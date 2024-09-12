https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972357340.html
США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук
США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.09.2024
США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук
США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:20
2024-09-12T18:20
2024-09-12T18:20
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Евросоюзу Минские соглашения были выгодны, но заставить их выполнить Украину они не могли, помешали Великобритания и США, которые очень хотели развязать войну. В результате руководство ЕС было подмято Вашингтоном и Лондоном, и (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель с (экс-президентом Франции Франсуа) Олландом, а потом с (нынешним президентом Франции Эммануэлем) Макроном рассказывали о "хитром плане", который они подсовывали России. В реальности хитрый план был в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на границах России, а потом и в самой России. Первое удалось, второе — нет. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию", - заявил он в интервью интернет-изданию EurAsia Daily. По словам политика, одна из причин - нехватка агентов влияния, которые могли бы лоббировать американские и британские интересы в России.
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в мире, россия, сша, украина, виктор медведчук, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Виктор Медведчук, Евросоюз
США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил Медведчук
Медведчук: США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Евросоюзу Минские соглашения были выгодны, но заставить их выполнить Украину они не могли, помешали Великобритания и США, которые очень хотели развязать войну. В результате руководство ЕС было подмято Вашингтоном и Лондоном, и (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель с (экс-президентом Франции Франсуа) Олландом, а потом с (нынешним президентом Франции Эммануэлем) Макроном рассказывали о "хитром плане", который они подсовывали России. В реальности хитрый план был в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на границах России, а потом и в самой России. Первое удалось, второе — нет. США удалось сломать Украину и Европу, но не Россию", - заявил он в интервью интернет-изданию EurAsia Daily.
По словам политика, одна из причин - нехватка агентов влияния, которые могли бы лоббировать американские и британские интересы в России.