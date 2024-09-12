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В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024
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19:22 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/meduchrezhdeniya-1972371866.html
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:22
2024-09-12T19:22
россия
владимир путин
андрей белоусов
здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова. "Конечно все поставлено лучшим образом", - отметил Путин, но добавил, что "все-таки часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции". "Будем разговаривать с министром (обороны - ред.), - пообещал президент. - Нужно создать целую программу реновации, приведения в порядок медучреждений министерства обороны". "Конечно, это потребует определенных ресурсов, - добавил Путин. - Это святое дело мы найдем эти ресурсы". Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.
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россия, владимир путин, андрей белоусов, здоровье - общество, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Здоровье - Общество, Общество
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны

Путин: РФ запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минобороны РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова.
"Конечно все поставлено лучшим образом", - отметил Путин, но добавил, что "все-таки часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции".
"Будем разговаривать с министром (обороны - ред.), - пообещал президент. - Нужно создать целую программу реновации, приведения в порядок медучреждений министерства обороны".
"Конечно, это потребует определенных ресурсов, - добавил Путин. - Это святое дело мы найдем эти ресурсы". Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.
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