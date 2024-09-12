https://ria.ru/20240912/meduchrezhdeniya-1972371866.html
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:22
2024-09-12T19:22
2024-09-12T19:22
россия
владимир путин
андрей белоусов
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884824_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b02f4f1a00db6dfc90676a16cee32ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова. "Конечно все поставлено лучшим образом", - отметил Путин, но добавил, что "все-таки часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции". "Будем разговаривать с министром (обороны - ред.), - пообещал президент. - Нужно создать целую программу реновации, приведения в порядок медучреждений министерства обороны". "Конечно, это потребует определенных ресурсов, - добавил Путин. - Это святое дело мы найдем эти ресурсы". Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.
https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884824_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5677389c48d190511538835f8b058ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей белоусов, здоровье - общество, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Здоровье - Общество, Общество
В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны
Путин: РФ запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны