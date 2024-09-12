https://ria.ru/20240912/meduchrezhdeniya-1972371866.html

В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны

В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024

В России реконструируют медицинские учреждения Минобороны

Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:22

2024-09-12T19:22

2024-09-12T19:22

россия

владимир путин

андрей белоусов

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884824_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b02f4f1a00db6dfc90676a16cee32ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова. "Конечно все поставлено лучшим образом", - отметил Путин, но добавил, что "все-таки часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции". "Будем разговаривать с министром (обороны - ред.), - пообещал президент. - Нужно создать целую программу реновации, приведения в порядок медучреждений министерства обороны". "Конечно, это потребует определенных ресурсов, - добавил Путин. - Это святое дело мы найдем эти ресурсы". Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.

https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, андрей белоусов, здоровье - общество, общество