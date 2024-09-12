Рейтинг@Mail.ru
"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 12.09.2024 (обновлено: 12:45 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/mask-1972265927.html
"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США - РИА Новости, 12.09.2024
"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:41
2024-09-12T12:45
сша
денвер
колорадо
илон маск
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X. Так Маск прокомментировал новость о том, что власти города Денвер в штате Колорадо использовали денежные фонды, выделенные на цели, связанные с пандемией COVID-19, на размещение нелегальных мигрантов, что в свою очередь привело к притоку преступных группировок. Сообщалось, что жители близлежащих городов планируют подать в суд для защиты от преступности. "(Ситуация с мигрантами - ред.) будет ухудшаться, пока политики, ответственные за нее, не будут смещены с должности", - заявил Маск. Ранее в июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240322/ssha-1934827555.html
https://ria.ru/20240315/terrorizm-1933087335.html
сша
денвер
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, денвер, колорадо, илон маск, джо байден
США, Денвер, Колорадо, Илон Маск, Джо Байден
"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

Маск: миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков не сместят

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так Маск прокомментировал новость о том, что власти города Денвер в штате Колорадо использовали денежные фонды, выделенные на цели, связанные с пандемией COVID-19, на размещение нелегальных мигрантов, что в свою очередь привело к притоку преступных группировок. Сообщалось, что жители близлежащих городов планируют подать в суд для защиты от преступности.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Пушков рассказал, к чему приведет ситуация с мигрантами в США
22 марта, 01:40
"(Ситуация с мигрантами - ред.) будет ухудшаться, пока политики, ответственные за нее, не будут смещены с должности", - заявил Маск.
Ранее в июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
Группа мужчин, задержанных таможенно-пограничным патрулем США после пересечения границы США и Мексики - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Погибнут люди. В Штатах забили тревогу из-за угрожающего вторжения
15 марта, 03:25
 
СШАДенверКолорадоИлон МаскДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала