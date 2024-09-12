https://ria.ru/20240912/mask-1972265927.html

"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США - РИА Новости, 12.09.2024

"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:41

2024-09-12T12:41

2024-09-12T12:45

сша

денвер

колорадо

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X. Так Маск прокомментировал новость о том, что власти города Денвер в штате Колорадо использовали денежные фонды, выделенные на цели, связанные с пандемией COVID-19, на размещение нелегальных мигрантов, что в свою очередь привело к притоку преступных группировок. Сообщалось, что жители близлежащих городов планируют подать в суд для защиты от преступности. "(Ситуация с мигрантами - ред.) будет ухудшаться, пока политики, ответственные за нее, не будут смещены с должности", - заявил Маск. Ранее в июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240322/ssha-1934827555.html

https://ria.ru/20240315/terrorizm-1933087335.html

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денвер

колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, денвер, колорадо, илон маск, джо байден