"Будет ухудшаться". Маск сделал мрачный прогноз о будущем США
Маск: миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков не сместят
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Миграционный кризис в США будет ухудшаться, пока политиков, ответственных за него, не сместят с должности, - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так Маск прокомментировал новость о том, что власти города Денвер в штате Колорадо использовали денежные фонды, выделенные на цели, связанные с пандемией COVID-19, на размещение нелегальных мигрантов, что в свою очередь привело к притоку преступных группировок. Сообщалось, что жители близлежащих городов планируют подать в суд для защиты от преступности.
"(Ситуация с мигрантами - ред.) будет ухудшаться, пока политики, ответственные за нее, не будут смещены с должности", - заявил Маск.
Ранее в июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.