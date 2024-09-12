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В Махачкале несколько районов остались без света из-за пожара на подстанции
В Махачкале несколько районов остались без света из-за пожара на подстанции - РИА Новости, 12.09.2024
В Махачкале несколько районов остались без света из-за пожара на подстанции
Советский район Махачкалы, а также частично Кировский и Ленинский районы в четверг остались без электроснабжения в результате возгорания на подстанции, сообщили РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:01
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. Советский район Махачкалы, а также частично Кировский и Ленинский районы в четверг остались без электроснабжения в результате возгорания на подстанции, сообщили в пресс-службе администрации города. "В результате возгорания на подстанции "Новая" (110/35/6 кВ) произошло полное отключение электрических мощностей, питающих потребителей Советского района, а также частично Кировский и Ленинский районы Махачкалы", – говорится в сообщении. По данным мэрии, без света остались не менее 80 улиц. В минэнерго Дагестана сообщают, что энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. В ведомстве заверили, что специалисты "делают все возможное, чтобы в короткое время восстановить электроснабжение обесточенного населения города".
https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html
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происшествия, жкх, советский район, ленинский район, махачкала
Происшествия, ЖКХ, Советский район, Ленинский район, Махачкала
В Махачкале несколько районов остались без света из-за пожара на подстанции
Несколько районов Махачкалы обесточены из-за пожара на подстанции "Новая"
МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. Советский район Махачкалы, а также частично Кировский и Ленинский районы в четверг остались без электроснабжения в результате возгорания на подстанции, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В результате возгорания на подстанции "Новая" (110/35/6 кВ) произошло полное отключение электрических мощностей, питающих потребителей Советского района, а также частично Кировский и Ленинский районы Махачкалы", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, без света остались не менее 80 улиц.
В минэнерго Дагестана сообщают, что энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. В ведомстве заверили, что специалисты "делают все возможное, чтобы в короткое время восстановить электроснабжение обесточенного населения города".