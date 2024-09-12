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Запад не готов к честной дипломатии, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
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12:26 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/lavrov-1972262318.html
Запад не готов к честной дипломатии, заявил Лавров
Запад не готов к честной дипломатии, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
Запад не готов к честной дипломатии, заявил Лавров
Россия привержена урегулированию украинского кризиса, это подтверждал и президент России Владимир Путин, но на Западе не готовы к честной дипломатии, они... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:26
2024-09-12T12:26
в мире
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украина
стамбул
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия привержена урегулированию украинского кризиса, это подтверждал и президент России Владимир Путин, но на Западе не готовы к честной дипломатии, они пытаются удержать Украину в рамках ультиматума, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы привержены урегулированию кризиса, наш президент многократно это подтверждал, совсем недавно сделал это на Восточном экономическом форуме, напомнил о том заявлении, которое он сделал, выступая 14 июня в МИД... Но готовности к честной дипломатии мы не наблюдаем. Я уже упоминал сегодня бюргенштокский процесс, Запад всячески пытает удержать Украину в рамках ультиматума", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Путин на ВЭФ заявлял, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Лавров
Запад не готов к честной дипломатии, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается удержать Украину в рамках ультиматума

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия привержена урегулированию украинского кризиса, это подтверждал и президент России Владимир Путин, но на Западе не готовы к честной дипломатии, они пытаются удержать Украину в рамках ультиматума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы привержены урегулированию кризиса, наш президент многократно это подтверждал, совсем недавно сделал это на Восточном экономическом форуме, напомнил о том заявлении, которое он сделал, выступая 14 июня в МИД... Но готовности к честной дипломатии мы не наблюдаем. Я уже упоминал сегодня бюргенштокский процесс, Запад всячески пытает удержать Украину в рамках ультиматума", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Путин на ВЭФ заявлял, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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