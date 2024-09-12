https://ria.ru/20240912/lavrov-1972254327.html

Лавров прокомментировал одну из версий о подрыве "Северных потоков"

Лавров прокомментировал одну из версий о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 12.09.2024

Лавров прокомментировал одну из версий о подрыве "Северных потоков"

В версию немецких СМИ о "дайверах-любителях", взорвавших "Северные потоки", могут поверить только те, кто хочет выгородить Киев, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:54

2024-09-12T11:54

2024-09-12T11:54

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В версию немецких СМИ о "дайверах-любителях", взорвавших "Северные потоки", могут поверить только те, кто хочет выгородить Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. "Если кто-то может поверить в эту версию (немецких СМИ - ред.), то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. Он пересказал версию немецких СМИ: якобы несколько человек, дайверов-любителей, решили взорвать "Северные потоки", наняли лодку, спустились, поставили взрывчатку и взорвали. Министр подчеркнул, что Москва направила многочисленные запросы по ситуации с "Северными потоками" в Берлин, а также в Данию и Швецию, откуда ответов не поступило. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимавшимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html

https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

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в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, сеймур херш, джо байден, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2