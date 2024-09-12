https://ria.ru/20240912/kuzbass-1972223539.html

Середюк вступил в должность губернатора Кузбасса

Середюк вступил в должность губернатора Кузбасса - РИА Новости, 12.09.2024

Середюк вступил в должность губернатора Кузбасса

Победивший на досрочных выборах в Кемеровской области врио главы региона Илья Середюк в четверг официально вступил в должность губернатора Кузбасса. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:48

2024-09-12T09:48

2024-09-12T09:48

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россия

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лдпр

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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Победивший на досрочных выборах в Кемеровской области врио главы региона Илья Середюк в четверг официально вступил в должность губернатора Кузбасса. Председатель облзибиркома Светлана Демидова в ходе церемонии вступления в должность констатировала, что Середюк на признанных состоявшимися выборах главы региона набрал 949 185 голосов избирателей, что составляет 78,38%. Она вручила Середюку удостоверение губернатора. "Вступая в должность губернатора Кемеровской области-Кузбасса, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области-Кузбасса, верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Кемеровской области-Кузбасса", - зачитал Середюк текст присяги. Он сказал, что понимает свою большую ответственность за регион, и предложил работать "всем вместе". Середюк отметил, что в последнее время успел побывать практически в каждом уголке региона. "Многое уже сделано. Многие проекты завершены, многие находятся в стадии реализации. Наработанные на территории Кузбасса многие схемы ускоренного развития успешно применяются и в других субъектах Сибирского федерального округа. Мне очень симпатичны планы ближайшего развития. Они многогранны", - сказал на церемонии полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев. Он поздравил Середюка с вступлением в должность и выразил уверенность, что на земле Кузбасса "куется новое будущее России". По словам полпреда, у региона есть все составляющие для успешного развития. Илья Середюк ("Единая Россия") победил на досрочных выборах главы региона, набрав 78,38% голосов избирателей при итоговой явке в 64,57%. Второе место заняла Мария Городештян от ЛДПР с 7,18% голосов, третье - Александр Карпов от КПРФ с результатом 5,93%. На прошлых выборах губернатора Кузбасса, которые проходили 8, 9 и 10 сентября 2023 года, явка избирателей стала одной из самых высоких в России - 81,01%. Победителем тогда стал Сергей Цивилев, теперь занимающий пост главы министерства энергетики РФ. Он набрал 85,23% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240911/pasler-1972049233.html

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