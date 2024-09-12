https://ria.ru/20240912/kurskaya_oblast-1972202124.html
Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области
Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области
Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры разведывательного дрона, переданные РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:05
2024-09-12T04:05
2024-09-12T08:37
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
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КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. Видео было снято еще в августе, в начале атаки ВСУ на Курскую область, но обнародовано только сейчас, так как защитники Малой Локни находились в окружении.На записи с дрона видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор дрона констатирует, что "поубивали гражданских".Кроме того, на кадрах видно, как украинский военный идет к одной из машин — оператор дрона предполагает, что тот "помародерить хочет".В другом фрагменте двое украинских военных осматривают сожженную и перевернутую машину в кювете, а потом переходят к другой легковушке на трассе, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.Как сообщило 12 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/alaudinov-1972193847.html
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
https://ria.ru/20240912/antonov-1972194415.html
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Кадры ограбления машин жителей Курской области солдатами ВСУ
Украинские военные в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры с дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса.
Видео было снято еще в августе, в начале нападения ВСУ на российский регион, но обнародовано только сейчас, так как защитники Малой Локни были в окружении.
2024-09-12T04:05
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Брянская область
Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области
Бойцы ВСУ обстреливали и грабили машины мирных жителей Курской области