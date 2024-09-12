https://ria.ru/20240912/kurskaya_oblast-1972202124.html

Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области

Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

Украинские боевики обстреливали и грабили машины жителей Курской области

Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры разведывательного дрона, переданные РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T04:05

2024-09-12T04:05

2024-09-12T08:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская область

россия

брянская область

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КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. Видео было снято еще в августе, в начале атаки ВСУ на Курскую область, но обнародовано только сейчас, так как защитники Малой Локни находились в окружении.На записи с дрона видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор дрона констатирует, что "поубивали гражданских".Кроме того, на кадрах видно, как украинский военный идет к одной из машин — оператор дрона предполагает, что тот "помародерить хочет".В другом фрагменте двое украинских военных осматривают сожженную и перевернутую машину в кювете, а потом переходят к другой легковушке на трассе, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.Как сообщило 12 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/alaudinov-1972193847.html

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

https://ria.ru/20240912/antonov-1972194415.html

курская область

россия

брянская область

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Кадры ограбления машин жителей Курской области солдатами ВСУ Украинские военные в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей, свидетельствуют кадры с дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. Видео было снято еще в августе, в начале нападения ВСУ на российский регион, но обнародовано только сейчас, так как защитники Малой Локни были в окружении. 2024-09-12T04:05 true PT1M43S

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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, брянская область