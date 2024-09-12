https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972317249.html

Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области

Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:44

2024-09-12T15:44

2024-09-12T15:44

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-25

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240912/tanki-1972314361.html

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)