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Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:44
2024-09-12T15:44
2024-09-12T15:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240912/tanki-1972314361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ в Курской области
МО РФ: Су-25 нанесли удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области