https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972308685.html

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:14

2024-09-12T15:14

2024-09-12T15:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки Курской области, сообщило Минобороны РФ. "За последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)