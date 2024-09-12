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Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972308685.html
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:14
2024-09-12T15:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки Курской области, сообщило Минобороны РФ. "За последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили 2 контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"За последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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