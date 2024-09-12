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Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:14
2024-09-12T15:14
2024-09-12T15:14
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки Курской области, сообщило Минобороны РФ. "За последние сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС РФ отразили 2 контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости