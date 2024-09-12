https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972305769.html

В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов

В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов - РИА Новости, 12.09.2024

В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов

Российские войска за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:00

2024-09-12T15:00

2024-09-12T16:52

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971587399_0:148:3071:1875_1920x0_80_0_0_5811d7a33c0b082c37d0972283cd1841.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.Речь идет об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости и поселке 10-й Октябрь."Также за последние сутки подразделениями группировки ("Север". — Прим. ред.) отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", — добавили в ведомстве.Кроме того, войска при поддержке авиации и артиллерии предотвратили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего.Операция по разгрому группировки, вклинившейся на территорию Курской области, продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.За сутки противник потерял более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ лишились более 12 500 военнослужащих и 101 танка.

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф