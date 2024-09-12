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В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 12.09.2024 (обновлено: 16:52 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972305769.html
В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов
В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов - РИА Новости, 12.09.2024
В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов
Российские войска за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:00
2024-09-12T16:52
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.Речь идет об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости и поселке 10-й Октябрь."Также за последние сутки подразделениями группировки ("Север". — Прим. ред.) отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", — добавили в ведомстве.Кроме того, войска при поддержке авиации и артиллерии предотвратили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего.Операция по разгрому группировки, вклинившейся на территорию Курской области, продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.За сутки противник потерял более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ лишились более 12 500 военнослужащих и 101 танка.
россия
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россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области за двое суток освободили десять населенных пунктов

ВС России за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.
Речь идет об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости и поселке 10-й Октябрь.
© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Курской области
Освобожденные населенные пункты Курской области
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Курской области
«
"Также за последние сутки подразделениями группировки ("Север". — Прим. ред.) отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка", — добавили в ведомстве.
Кроме того, войска при поддержке авиации и артиллерии предотвратили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего.
Операция по разгрому группировки, вклинившейся на территорию Курской области, продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
За сутки противник потерял более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.
Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ лишились более 12 500 военнослужащих и 101 танка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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