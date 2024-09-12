Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться
Имам Салимсултанов: мы стараемся убедить жителей Курской области эвакуироваться
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы, при этом в команде волонтеров есть люди разных вероисповеданий, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса Салимсултанов.
"В основном просят эвакуировать родственников или передать гуманитарную помощь. Мы стараемся жителей этих населённых пунктов убедить эвакуироваться, но пожилые люди не всегда готовы оставить свой родной дом. Иногда родственники выезжают вместе с нами на бронированной машине, чтобы точно забрать бабушек и дедушек, мам и пап из опасного района", – сказал Салимсултанов, особо поблагодарив военнослужащих, которые подсказывают безопасные маршруты.
Имам добавил, что в команде, которая помогает доставлять гумпомощь и вывозить жителей из опасных районов – люди разных вероисповеданий: "и православные ребята, и мусульмане".
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