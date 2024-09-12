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Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
14:01 12.09.2024 (обновлено: 14:03 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972289900.html
Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться
Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться - РИА Новости, 12.09.2024
Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться
Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы, при этом в РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:01
2024-09-12T14:03
надежные люди
курская область
россия
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы, при этом в команде волонтеров есть люди разных вероисповеданий, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса Салимсултанов. "В основном просят эвакуировать родственников или передать гуманитарную помощь. Мы стараемся жителей этих населённых пунктов убедить эвакуироваться, но пожилые люди не всегда готовы оставить свой родной дом. Иногда родственники выезжают вместе с нами на бронированной машине, чтобы точно забрать бабушек и дедушек, мам и пап из опасного района", – сказал Салимсултанов, особо поблагодарив военнослужащих, которые подсказывают безопасные маршруты. Имам добавил, что в команде, которая помогает доставлять гумпомощь и вывозить жителей из опасных районов – люди разных вероисповеданий: "и православные ребята, и мусульмане". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/posolstvo-1972268929.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967324392.html
https://ria.ru/20240912/tadzhikistan-1972263095.html
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курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, религия
Надежные люди, Курская область, Россия, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Религия
Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться

Имам Салимсултанов: мы стараемся убедить жителей Курской области эвакуироваться

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района
Выезд жителей Беловского района - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы, при этом в команде волонтеров есть люди разных вероисповеданий, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса Салимсултанов.
"В основном просят эвакуировать родственников или передать гуманитарную помощь. Мы стараемся жителей этих населённых пунктов убедить эвакуироваться, но пожилые люди не всегда готовы оставить свой родной дом. Иногда родственники выезжают вместе с нами на бронированной машине, чтобы точно забрать бабушек и дедушек, мам и пап из опасного района", – сказал Салимсултанов, особо поблагодарив военнослужащих, которые подсказывают безопасные маршруты.
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Имам добавил, что в команде, которая помогает доставлять гумпомощь и вывозить жителей из опасных районов – люди разных вероисповеданий: "и православные ребята, и мусульмане".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Надежные людиКурская областьРоссияКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРелигия
 
 
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