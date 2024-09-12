https://ria.ru/20240912/kreml-1972260777.html

В Кремле прокомментировали планы США разрешить Украине удары по России

В Кремле прокомментировали планы США разрешить Украине удары по России - РИА Новости, 12.09.2024

В Кремле прокомментировали планы США разрешить Украине удары по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "камуфляжной дискуссией" сообщения, что США думают над тем, чтобы разрешить Украине удары по территории РФ,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:18

2024-09-12T12:18

2024-09-12T12:18

россия

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "камуфляжной дискуссией" сообщения, что США думают над тем, чтобы разрешить Украине удары по территории РФ, он считает, что это решение уже принято. "Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", - сказал Песков в интервью "Известиям". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины