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На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/krasnoarmejsk-1972222663.html
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске - РИА Новости, 12.09.2024
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске
Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:35
2024-09-12T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. "Перебито водоснабжение в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.)… Остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы… В общине организован подвоз питьевой воды", - написал Филашкин. Чиновник отметил, что ситуация с водоснабжением в городе сложная и в ближайшее время не стабилизируется, поэтому он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться. Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в социальной сети Facebook* заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240904/evakuatsija-1970608281.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске

Глава Донецкой ОВА Филашкин: в Красноармейске прекращено водоснабжение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.
"Перебито водоснабжение в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.)… Остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы… В общине организован подвоз питьевой воды", - написал Филашкин.
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Чиновник отметил, что ситуация с водоснабжением в городе сложная и в ближайшее время не стабилизируется, поэтому он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.
Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в социальной сети Facebook* заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаКиевАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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