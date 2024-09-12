https://ria.ru/20240912/krasnoarmejsk-1972222663.html
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске - РИА Новости, 12.09.2024
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске
Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:35
2024-09-12T09:35
2024-09-12T09:35
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. "Перебито водоснабжение в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.)… Остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы… В общине организован подвоз питьевой воды", - написал Филашкин. Чиновник отметил, что ситуация с водоснабжением в городе сложная и в ближайшее время не стабилизируется, поэтому он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться. Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в социальной сети Facebook* заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240904/evakuatsija-1970608281.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о прекращении водоснабжения в Красноармейске
Глава Донецкой ОВА Филашкин: в Красноармейске прекращено водоснабжение
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
Водоснабжение города Красноармейска в подконтрольной Украине части ДНР прекращено после взрывов, заявил в четверг назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале
.
"Перебито водоснабжение в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.)… Остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы… В общине организован подвоз питьевой воды", - написал Филашкин.
Чиновник отметил, что ситуация с водоснабжением в городе сложная и в ближайшее время не стабилизируется, поэтому он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.
Ранее офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в социальной сети Facebook* заявил о том, что украинские войска опасаются окружения и хаотичного отступления своих подразделений на красноармейском направлении, признав также, что российские силы продолжают продвигаться.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.