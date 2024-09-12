https://ria.ru/20240912/klinika-1972380114.html

Путин в клинике Минобороны встретился с героем СВО

Путин в клинике Минобороны встретился с героем СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Путин в клинике Минобороны встретился с героем СВО

Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, пациентом многопрофильной клиники Минобороны РФ при военно-медицинской... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:11

2024-09-12T20:11

2024-09-12T21:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с подполковником Александром Даниловым, пациентом многопрофильной клиники Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова.Подполковник Данилов с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь противника на себя, в результате чего получил контузию."В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?" - поинтересовался президент. "Противник плотно взял в кольцо, у нас оставались еще боеприпасы", - объяснил Данилов. "Вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли?" - уточнил Путин и получил утвердительный ответ.Глава государства крепко пожал руку военнослужащему, совершившему героический поступок. "Имею в виду, что, как вы профессионально выполнили боевую задачу, - обратился Путин, - Минобороны и начальник Генштаба представили вас к званию Героя Российской Федерации". "Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить", - сказал президент. Глава государства заявил о принятом решении по выздоровлении направить Данилова на учебу в академию Генерального штаба.Как рассказывал РИА Новости сам командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов, российские военные, участвовавшие в обороне села Малая Локня в Курской области, организовывали выход мирных жителей из их села, осажденного ВСУ.Группе из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.Колонну мирных жителей возглавил военнослужащий из батальона Данилова с позывным "Говор" - его решили отправить в тыл, так как он был ранен.По дороге их несколько раз обстреливали из минометов украинские боевики, причем они прекрасно видели, что в колонне - мирные жители, но к счастью в колонне никто не пострадал.Идти пешком мирным жителям пришлось двое суток – около 20 километров по болотам и лесам.Сами военные остались оборонять Малую Локню.Как вспоминал сам Данилов в беседе с РИА Новости, в составе напавших на Курскую область украинских боевиков были выпущенные из тюрем зэки и иностранные наемники - в сочетании с агитацией из аудиоколонок, прикрепленных к дронам, это создавало у защитников Малой Локни ассоциации с Великой Отечественной.По его словам, пленный боевик признался российским военным, что перед ВСУ ставилась задача дойти до Курска. На вопрос РИА Новости, почему ВСУ это не удалось, российский военный ответил: "Сила духа, наверное, у нас сильнее, чем у них".Выстоять российским военным при блокаде села, по словам Данилова, помогали в том числе молитва и вера в Бога."Приходилось молиться, потому что больше ничего не оставалось делать. Просил (Бога), чтобы дал силу терпения. Все это пережить и остаться живым", - признался комбат.Данилов рассказал что за время блокады села пять раз прощался с родными в смс – такой силы был натиск украинских военных. После выхода из окружения он первым делом позвонил семье – у него трое детей.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/putin-1972376341.html

https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html

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Встреча Путина с героем СВО в клинике Минобороны Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым в клинике Минобороны при военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Данилов с первых дней нападения ВСУ на Курскую область командовал батальоном. Подполковник смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь на себя, в результате чего получил контузию. 2024-09-12T20:11 true PT4M10S

Путин в военно-медицинской академии имени Кирова Посещение военно-медицинской академии имени Кирова. Владимир Путин встретился со статс-секретарем – заместителем Министра обороны, руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой и начальником академии Евгением Крюковым. Президент поручил разработать программу реновации и, где необходимо, строительства медучреждений Министерства обороны. 2024-09-12T20:11 true PT0M52S

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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область