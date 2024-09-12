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"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России

"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России - РИА Новости, 12.09.2024

"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России западным оружием, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:12

2024-09-12T19:12

2024-09-12T19:12

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России западным оружием, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет", — отметил он.По словам аналитика, на Западе уже рухнули все иллюзии относительно способности ВСУ воевать, в то время как на Украине уже нечем вести боевые действия, и нет денег даже на выплаты военным."Они все уже настроены на то, что надо эту "зеленую" лавочку закрывать, что пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Ну, конечно, за счет Украины", — считает эксперт.В четверг Зеленский заявил, что Запад фактически отказал Украине бить вглубь России дальнобойным оружием.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html

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