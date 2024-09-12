https://ria.ru/20240912/kiev-1972369827.html
"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России
"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России - РИА Новости, 12.09.2024
"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России
Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России западным оружием, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:12
2024-09-12T19:12
2024-09-12T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_258349e63544b56c97dbe156073767ac.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России западным оружием, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет", — отметил он.По словам аналитика, на Западе уже рухнули все иллюзии относительно способности ВСУ воевать, в то время как на Украине уже нечем вести боевые действия, и нет денег даже на выплаты военным."Они все уже настроены на то, что надо эту "зеленую" лавочку закрывать, что пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Ну, конечно, за счет Украины", — считает эксперт.В четверг Зеленский заявил, что Запад фактически отказал Украине бить вглубь России дальнобойным оружием.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0b8a37daad63e20ca45859e1a53dfbd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России
Соскин: Байден не разрешит Киеву бить по территории России