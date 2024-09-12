https://ria.ru/20240912/kiev-1972235149.html

В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги

В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги - РИА Новости, 12.09.2024

В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги

Группа нетрезвых мужчин в военной форме ночью устроила стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги - нарушители укрылись в квартире, готовится штурм, сообщает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:48

2024-09-12T10:48

2024-09-12T10:50

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Группа нетрезвых мужчин в военной форме ночью устроила стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги - нарушители укрылись в квартире, готовится штурм, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "На Софиевской Борщаговке сегодня ночью группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Происшествие случилось в ЖК "Счастливый". Совершили около семи выстрелов из пистолета", - говорится в сообщении издания. По данным издания, стрельба произошла во время воздушной тревоги, огонь велся из окон квартиры. Местные жители не пострадали. Мужчины забаррикадировались в квартире и не открывали двери правоохранителям, которые приехали на место, после чего прибыло спецподразделение из корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), которое готовится к штурму квартиры, где засели стрелявшие. Позднее "Страна.ua" сообщила, что в ходе штурма были задержаны двое мужчин - это все, кто были в квартире. Правоохранители устанавливают их личности. Проводятся следственные действия, поиск оружия, из которого стреляли злоумышленники. Предварительно, часть из тех, кто мог находиться в квартире, покинула ее до приезда полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, украина, в мире