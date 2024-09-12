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В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги
В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги - РИА Новости, 12.09.2024
В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги
Группа нетрезвых мужчин в военной форме ночью устроила стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги - нарушители укрылись в квартире, готовится штурм, сообщает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:48
2024-09-12T10:48
2024-09-12T10:50
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Группа нетрезвых мужчин в военной форме ночью устроила стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги - нарушители укрылись в квартире, готовится штурм, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "На Софиевской Борщаговке сегодня ночью группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Происшествие случилось в ЖК "Счастливый". Совершили около семи выстрелов из пистолета", - говорится в сообщении издания. По данным издания, стрельба произошла во время воздушной тревоги, огонь велся из окон квартиры. Местные жители не пострадали. Мужчины забаррикадировались в квартире и не открывали двери правоохранителям, которые приехали на место, после чего прибыло спецподразделение из корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), которое готовится к штурму квартиры, где засели стрелявшие. Позднее "Страна.ua" сообщила, что в ходе штурма были задержаны двое мужчин - это все, кто были в квартире. Правоохранители устанавливают их личности. Проводятся следственные действия, поиск оружия, из которого стреляли злоумышленники. Предварительно, часть из тех, кто мог находиться в квартире, покинула ее до приезда полиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, украина, в мире
В Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу во время воздушной тревоги
"Страна.ua": в Киеве пьяные мужчины устроили стрельбу из окон во время тревоги
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
Группа нетрезвых мужчин в военной форме ночью устроила стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги - нарушители укрылись в квартире, готовится штурм, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"На Софиевской Борщаговке сегодня ночью группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Происшествие случилось в ЖК "Счастливый". Совершили около семи выстрелов из пистолета", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, стрельба произошла во время воздушной тревоги, огонь велся из окон квартиры. Местные жители не пострадали. Мужчины забаррикадировались в квартире и не открывали двери правоохранителям, которые приехали на место, после чего прибыло спецподразделение из корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), которое готовится к штурму квартиры, где засели стрелявшие.
Позднее "Страна.ua" сообщила, что в ходе штурма были задержаны двое мужчин - это все, кто были в квартире. Правоохранители устанавливают их личности. Проводятся следственные действия, поиск оружия, из которого стреляли злоумышленники. Предварительно, часть из тех, кто мог находиться в квартире, покинула ее до приезда полиции.