https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html

Инвестопыт Карелии привлек на форум представителей новых регионов России

Инвестопыт Карелии привлек на форум представителей новых регионов России - РИА Новости, 12.09.2024

Инвестопыт Карелии привлек на форум представителей новых регионов России

Международный экономический форум "Карелия 20/24" собрал свыше 400 участников из разных регионов России, в том числе из новых субъектов страны, а также из... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:05

2024-09-12T15:05

2024-09-12T15:05

республика карелия

донецкая народная республика

россия

строительство

инвестиции

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Международный экономический форум "Карелия 20/24" собрал свыше 400 участников из разных регионов России, в том числе из новых субъектов страны, а также из дружественных стран, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Уточняется, что в Петрозаводск прибыли представители Донецкой Народной Республики. "Мы приехали на этот форум для того, чтобы набраться нового опыта. Практика регионов в отношении инвестиционных программ и проектов, привлечении инвесторов, новых контрактов и форм выражения инвестиционной политики на сегодняшний день для нас крайне актуальны", – поделилась заместитель председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что активно заниматься инвестиционной политикой в ДНР начали полтора года назад – с момента принятия соответствующего регионального закона. "В первую очередь нас привлекла тема офсетных контрактов – это новшество для всех российских регионов, а Республика Карелия в этом вопросе на шаг впереди. Карелия заключила первое подобное соглашение с Москвой, и мы хотим, чтобы коллеги поделились с нами этим опытом. Мы работаем над тем, чтобы экономика нашей республики набрала темпы роста, и мы смогли бы реально пополнять доходную часть бюджета, заключать эксклюзивные контракты с инвесторами на производство той или иной продукции", - подчеркнула Переверзева. Зампред правительства ДНР добавила, что важнейшей сферой в регионе сегодня является строительство. "Сегодня Донецкая Народная Республика – это большая стройка. Эта отрасль является для нас приоритетной, так как в регионе много разрушений – в Мариуполе, Донецке, других городах и районах, прилегающих к линии разграничения. Сегодняшний форум играет для нас большое значение", - отметила она. На форум также приехали участники из Калининграда, Томска, Югры, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Самарской, Свердловской областей и других регионов, а также делегации из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Турецкой Республики.

https://ria.ru/20240912/forum-1972240281.html

https://ria.ru/20240903/shkoly-1970196733.html

республика карелия

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, донецкая народная республика, россия, строительство, инвестиции