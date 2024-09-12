В Карелии 21 человека выписали из больницы после отравления шавермой
Минздрав Карелии: 21 человека выписали из больницы после отравления шавермой
Автомобиль скорой помощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В Карелии 21 человек, отравившийся ранее шавермой, уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, в настоящее время в больнице остаются 6 человек, сообщил республиканский минздрав.
Третьего сентября управление Роспотребнадзора по Карелии сообщило, что в городе Сегежа выявлено 24 случая острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие употребляли шаверму, приобретенную по адресу: улица Строителей, у дома №3. Затем число отравившихся выросло до 115 человек. По результатам лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз - сальмонеллез.
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"После употребления шавермы госпитализация потребовалось 27 жителям Сегежи. Большинство из них - 21 пациента - уже выписали на амбулаторное лечение. В инфекционном отделении остались 6 человек. Их состояние - легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее управление Роспотребнадзора по Карелии сообщало, что в ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования специалистами управления в точке быстрого обслуживания по приготовлению шавермы выявлены многочисленные грубые нарушения действующего санитарного законодательства, в том числе в части водоснабжения, условий соблюдения личной гигиены, поточности технологических процессов, санитарного состояния помещений, приемки пищевой продукции, обработки яиц, использования и хранения разделочного инвентаря, медицинского осмотра персонала. 9 сентября решением Сегежского городского суда деятельность ИП приостановлена на 60 суток.
Сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". 5 сентября индивидуальный предприниматель был заключен под стражу сроком на 2 месяца.