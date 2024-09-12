https://ria.ru/20240912/karelija-1972383411.html

В Карелии 21 человека выписали из больницы после отравления шавермой

В Карелии 21 человека выписали из больницы после отравления шавермой - РИА Новости, 12.09.2024

В Карелии 21 человека выписали из больницы после отравления шавермой

В Карелии 21 человек, отравившийся ранее шавермой, уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, в настоящее время в больнице остаются 6 человек, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:37

2024-09-12T20:37

2024-09-12T20:38

происшествия

сегежа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вспышка кишечной инфекции в кбр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В Карелии 21 человек, отравившийся ранее шавермой, уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, в настоящее время в больнице остаются 6 человек, сообщил республиканский минздрав. Третьего сентября управление Роспотребнадзора по Карелии сообщило, что в городе Сегежа выявлено 24 случая острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие употребляли шаверму, приобретенную по адресу: улица Строителей, у дома №3. Затем число отравившихся выросло до 115 человек. По результатам лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз - сальмонеллез. "После употребления шавермы госпитализация потребовалось 27 жителям Сегежи. Большинство из них - 21 пациента - уже выписали на амбулаторное лечение. В инфекционном отделении остались 6 человек. Их состояние - легкой степени тяжести", - говорится в сообщении. Ранее управление Роспотребнадзора по Карелии сообщало, что в ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования специалистами управления в точке быстрого обслуживания по приготовлению шавермы выявлены многочисленные грубые нарушения действующего санитарного законодательства, в том числе в части водоснабжения, условий соблюдения личной гигиены, поточности технологических процессов, санитарного состояния помещений, приемки пищевой продукции, обработки яиц, использования и хранения разделочного инвентаря, медицинского осмотра персонала. 9 сентября решением Сегежского городского суда деятельность ИП приостановлена на 60 суток. Сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". 5 сентября индивидуальный предприниматель был заключен под стражу сроком на 2 месяца.

https://ria.ru/20240904/svideteli-1970400270.html

https://ria.ru/20240905/otravleniya-1970931610.html

сегежа

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происшествия, сегежа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вспышка кишечной инфекции в кбр