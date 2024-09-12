Рейтинг@Mail.ru
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
08:23 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/jakutija-1972212094.html
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы - РИА Новости, 12.09.2024
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:23
2024-09-12T08:23
республика саха (якутия)
владивосток
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f3bf5e203b5f1a5fc90d69c9b93426.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению федерального финансирования республики на охрану лесов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования", - рассказал Николаев. Он отметил, что выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров, но сократить количество возгораний будет очень сложно. "У нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями - происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Но хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро", - отметил глава Якутии. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970409792.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0837275f1c30eb19c4a73d2d7427e377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Республика Саха (Якутия), Владивосток, Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы

Николаев: на юго-западе Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению федерального финансирования республики на охрану лесов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.
"В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования", - рассказал Николаев.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26
Он отметил, что выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров, но сократить количество возгораний будет очень сложно.
"У нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями - происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Но хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро", - отметил глава Якутии.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Минприроды оценило ситуацию с лесными пожарами в России летом
4 сентября, 07:49
 
Республика Саха (Якутия)ВладивостокАйсен НиколаевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала