https://ria.ru/20240912/jakutija-1972212094.html
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы - РИА Новости, 12.09.2024
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:23
2024-09-12T08:23
2024-09-12T08:23
республика саха (якутия)
владивосток
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению федерального финансирования республики на охрану лесов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования", - рассказал Николаев. Он отметил, что выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров, но сократить количество возгораний будет очень сложно. "У нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями - происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Но хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро", - отметил глава Якутии. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970409792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Республика Саха (Якутия), Владивосток, Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
Николаев: на юго-западе Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению федерального финансирования республики на охрану лесов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.
"В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования", - рассказал Николаев.
Он отметил, что выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров, но сократить количество возгораний будет очень сложно.
"У нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями - происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Но хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро", - отметил глава Якутии.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.