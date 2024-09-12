https://ria.ru/20240912/jakutija-1972212094.html

В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы

В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы - РИА Новости, 12.09.2024

В Якутии создадут новые авиаотделения лесопожарной службы

Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:23

2024-09-12T08:23

2024-09-12T08:23

республика саха (якутия)

владивосток

айсен николаев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Новые авиаотделения лесопожарной службы будут сформированы в юго-западной Якутии, где наблюдается ухудшение ситуации с лесными пожарами, благодаря увеличению федерального финансирования республики на охрану лесов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования", - рассказал Николаев. Он отметил, что выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров, но сократить количество возгораний будет очень сложно. "У нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями - происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Но хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро", - отметил глава Якутии. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)