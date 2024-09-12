https://ria.ru/20240912/investitsii-1972238270.html

Крупные компании России заинтересовались инвестициями в Алтайский край

Крупные компании России заинтересовались инвестициями в Алтайский край - РИА Новости, 12.09.2024

Крупные компании России заинтересовались инвестициями в Алтайский край

Власти Алтайского края проконсультировались на Восточном экономическом форуме с представителями "Сибур Холдинг" и "Интеррос" на тему привлечения инвестиций в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:13

2024-09-12T11:13

2024-09-12T11:13

алтайский край

россия

владивосток

александр сафонов

интеррос

сибур холдинг

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Власти Алтайского края проконсультировались на Восточном экономическом форуме с представителями "Сибур Холдинг" и "Интеррос" на тему привлечения инвестиций в регион, компании заинтересовались сотрудничеством, сообщает пресс-служба правительства края. "На Восточном экономическом форуме проведены консультации с крупными российскими компаниями о привлечении инвестиций в Алтайский край… В ходе встречи с членом правления ПАО "Сибур Холдинг" Дарьей Борисовой обсудили перспективы взаимодействия промышленных компаний региона и холдинга. В частности, холдингу предложены комплексные решения алтайских предприятий для ключевых процессов отрасли нефтепереработки", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили возможность участия бизнеса региона в корпоративной программе холдинга "Инвестиционный форсаж", направленной на поддержку инвестиционных проектов предприятий по увеличению производственных мощностей. "С директором департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы "Интеррос" Александром Сафоновым рассмотрели комплексные предложения Алтайского края, включающие готовые земельные участки с подведенной инфраструктурой и понятной маркетинговой стратегией", - отмечает пресс-служба. Представитель группы "Интеррос" выразил заинтересованность в проработке вариантов создания объектов туриндустрии в Алтайском крае, в частности, на территории нового всесезонного курорта "Белокуриха Горная". "Привлечение инвестиций - одно из приоритетных направлений деятельности правительства Алтайского края. Согласно официальным статистическим данным, в первом полугодии 2024 года отмечается рост инвестиций в основной капитал. На развитие экономики и социальной сферы региона направлено 83,4 миллиарда рублей, это на 24,1% больше, чем в первом полугодии 2023 года", - отметил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых. Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970726599.html

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Артем Смирнов

россия, владивосток, александр сафонов, интеррос, сибур холдинг, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)