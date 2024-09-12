https://ria.ru/20240912/infrastruktura-1972219362.html

В Черниговской области после взрывов пострадали объекты инфраструктуры

В Черниговской области после взрывов пострадали объекты инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2024

В Черниговской области после взрывов пострадали объекты инфраструктуры

Инфраструктурные объекты повреждены в Черниговской области на севере Украины после взрывов, заявил в четверг глава областной военной администрации Вячеслав Чаус РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:22

2024-09-12T09:22

2024-09-12T09:22

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в Черниговской области на севере Украины после взрывов, заявил в четверг глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале. Он сообщил, что в минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 взрывов, в результате повреждены объекты инфраструктуры. "Последствия уже устраняют", - подчеркнул Чаус. При этом он не уточнил, о каком количестве и каких именно объектах идет речь.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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