https://ria.ru/20240912/imuschestvo-1972398325.html
Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны
Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024
Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны
Арестованный по подозрению в получении взятки руководитель военного мемориала ФГУП "Пантеон защитников отечества" МО Вячеслав Филиппов имеет в собственности две РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:03
2024-09-12T23:03
2024-09-12T23:23
россия
филипп (король бельгии)
ford motor
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
volkswagen touareg
происшествия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Арестованный по подозрению в получении взятки руководитель военного мемориала ФГУП "Пантеон защитников отечества" МО Вячеслав Филиппов имеет в собственности две машины — Ford и Volkswagen, который у него появился в 2020 году, говорится в декларации, с которой ознакомилось РИА Новости. В четверг Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Филиппова по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным газета "Коммерсант", в 2018-2019 годах Филиппов получил взятку от бизнесмена в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 миллиона рублей. По данным сервиса "Авто.ру", Volkswagen Tiguan стоит от 875 тысячи до 3,3 миллиона. Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, Филиппов вместе с супругой имели доли в двух квартирах площадью 72 и 132 "квадрата". В собственности у арестованного было нежилое помещение (семь квадратных метров) и машиноместо площадью 18,8 "квадрата". Кроме того, в собственности Филиппова был автомобиль Subaru, а также автомобиль Ford Explorer, его стоимость варьируется от 1,5 до 3,4 миллиона рублей. При этом задекларированный доход в 2021 году у руководителя "Пантеона защитников отечества" составил более 4,4 миллионов рублей, а у его супруги - более 1 миллиона рублей. В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, филипп (король бельгии), ford motor, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), volkswagen touareg, происшествия
Россия, Филипп (король Бельгии), Ford Motor, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Volkswagen Touareg, Происшествия
Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны
У главы ФГУП Минобороны Филиппова появился Volkswagen в 2020 г
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Арестованный по подозрению в получении взятки руководитель военного мемориала ФГУП "Пантеон защитников отечества" МО Вячеслав Филиппов имеет в собственности две машины — Ford и Volkswagen, который у него появился в 2020 году, говорится в декларации, с которой ознакомилось РИА Новости.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Филиппова по статье о получении взятки в особо крупном размере.
По данным газета "Коммерсант", в 2018-2019 годах Филиппов получил взятку от бизнесмена в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 миллиона рублей. По данным сервиса "Авто.ру", Volkswagen Tiguan стоит от 875 тысячи до 3,3 миллиона.
Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, Филиппов вместе с супругой имели доли в двух квартирах площадью 72 и 132 "квадрата". В собственности у арестованного было нежилое помещение (семь квадратных метров) и машиноместо площадью 18,8 "квадрата".
Кроме того, в собственности Филиппова был автомобиль Subaru, а также автомобиль Ford
Explorer, его стоимость варьируется от 1,5 до 3,4 миллиона рублей.
При этом задекларированный доход в 2021 году у руководителя "Пантеона защитников отечества" составил более 4,4 миллионов рублей, а у его супруги - более 1 миллиона рублей.
В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ
, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии
. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.