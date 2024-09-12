https://ria.ru/20240912/imuschestvo-1972398325.html

Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны

Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны - РИА Новости, 12.09.2024

Стали известны детали дела арестованного главы ФГУП Минобороны

Арестованный по подозрению в получении взятки руководитель военного мемориала ФГУП "Пантеон защитников отечества" МО Вячеслав Филиппов имеет в собственности две РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T23:03

2024-09-12T23:03

2024-09-12T23:23

россия

филипп (король бельгии)

ford motor

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

volkswagen touareg

происшествия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Арестованный по подозрению в получении взятки руководитель военного мемориала ФГУП "Пантеон защитников отечества" МО Вячеслав Филиппов имеет в собственности две машины — Ford и Volkswagen, который у него появился в 2020 году, говорится в декларации, с которой ознакомилось РИА Новости. В четверг Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Филиппова по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным газета "Коммерсант", в 2018-2019 годах Филиппов получил взятку от бизнесмена в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 миллиона рублей. По данным сервиса "Авто.ру", Volkswagen Tiguan стоит от 875 тысячи до 3,3 миллиона. Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, Филиппов вместе с супругой имели доли в двух квартирах площадью 72 и 132 "квадрата". В собственности у арестованного было нежилое помещение (семь квадратных метров) и машиноместо площадью 18,8 "квадрата". Кроме того, в собственности Филиппова был автомобиль Subaru, а также автомобиль Ford Explorer, его стоимость варьируется от 1,5 до 3,4 миллиона рублей. При этом задекларированный доход в 2021 году у руководителя "Пантеона защитников отечества" составил более 4,4 миллионов рублей, а у его супруги - более 1 миллиона рублей. В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, филипп (король бельгии), ford motor, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), volkswagen touareg, происшествия