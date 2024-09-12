https://ria.ru/20240912/gutsul-1972306655.html

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 12.09.2024

Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:04

2024-09-12T15:04

2024-09-12T15:17

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда в Кишиневе, где продолжается рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Сторонники на сей раз пришли без плакатов. Они не проводят митинга, а лишь спокойно стоят в ожидании решения суда по делу Гуцул. Полиция между тем укрепила меры безопасности, подъехал дополнительный патрульный наряд и автобус карабинеров. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Ранее в интервью РИА Новости она заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240903/otnosheniya-1970360168.html

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду