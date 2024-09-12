https://ria.ru/20240912/granitsa-1972307815.html

Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024

Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:09

2024-09-12T15:09

2024-09-12T15:37

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Украина потеряла до 55 человек, четыре танка, сообщили в Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения", — говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.По данным ведомства, в лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, вооруженные силы украины, курская область, безопасность