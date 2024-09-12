https://ria.ru/20240912/granitsa-1972307815.html
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:09
2024-09-12T15:09
2024-09-12T15:37
специальная военная операция на украине
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киев
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Украина потеряла до 55 человек, четыре танка, сообщили в Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения", — говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.По данным ведомства, в лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Отражены 4 попытки прорыва через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего