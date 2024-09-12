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При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972390024.html
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2024
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель
Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:48
2024-09-12T21:48
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. "Мирный горловчанин, раненый в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель", скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель

Приходько: умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Горловке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека.
"Мирный горловчанин, раненый в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель", скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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