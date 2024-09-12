https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972390024.html
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2024
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель
Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:48
2024-09-12T21:48
2024-09-12T21:48
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. "Мирный горловчанин, раненый в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель", скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель
Приходько: умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Горловке