https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972390024.html

При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель

При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.09.2024

При обстреле Горловки с беспилотника погиб мирный житель

Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T21:48

2024-09-12T21:48

2024-09-12T21:48

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Один из мирных жителей, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. "Мирный горловчанин, раненый в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель", скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

горловка

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горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия