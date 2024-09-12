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В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972193192.html
В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города
В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города - РИА Новости, 12.09.2024
В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:31
2024-09-12T00:31
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
в мире
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен. "Попадание в еще одну подстанцию... с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Центр города обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240910/vsu-1971930032.html
горловка
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горловка, украина, донецк, иван приходько, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, В мире
В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города

Мэр Горловки Приходько сообщил о попадании в подстанцию, центр города обесточен

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен.
"Попадание в еще одну подстанцию... с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Центр города обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
10 сентября, 19:27
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВ мире
 
 
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