https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972193192.html

В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города

В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города - РИА Новости, 12.09.2024

В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:31

2024-09-12T00:31

2024-09-12T00:31

специальная военная операция на украине

горловка

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донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен. "Попадание в еще одну подстанцию... с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Центр города обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240910/vsu-1971930032.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, в мире