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СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии - РИА Новости, 12.09.2024
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16:01 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/germaniya-1972320881.html
СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии
СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии
Перебои с безналичной оплатой происходят по всей Германии с утра четверга, сообщает немецкая газета Bild. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:01
германия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Перебои с безналичной оплатой происходят по всей Германии с утра четверга, сообщает немецкая газета Bild. "С раннего утра по всей стране происходят перебои при оплате картой! Это касается как дебетовых, так и кредитных карт... В том числе и за рубежом сейчас возникают проблемы при оплате немецкими картами", - говорится в публикации. Согласно информации на сайте отраслевой ассоциации банковской индустрии Германии, в стране могут наблюдаться "технические проблемы с платежами по дебетовым и кредитным картам". Вероятность, что перебои вызваны кибератакой, на данный момент исключается.
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СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии

Bild: в Германии с утра четверга происходят перебои с безналичной оплатой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Перебои с безналичной оплатой происходят по всей Германии с утра четверга, сообщает немецкая газета Bild.
"С раннего утра по всей стране происходят перебои при оплате картой! Это касается как дебетовых, так и кредитных карт... В том числе и за рубежом сейчас возникают проблемы при оплате немецкими картами", - говорится в публикации.
Согласно информации на сайте отраслевой ассоциации банковской индустрии Германии, в стране могут наблюдаться "технические проблемы с платежами по дебетовым и кредитным картам". Вероятность, что перебои вызваны кибератакой, на данный момент исключается.
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