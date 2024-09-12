https://ria.ru/20240912/germaniya-1972320881.html

СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии

СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии - РИА Новости, 12.09.2024

СМИ сообщили о проблемах с безналичной оплатой по всей Германии

Перебои с безналичной оплатой происходят по всей Германии с утра четверга, сообщает немецкая газета Bild. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:01

2024-09-12T16:01

2024-09-12T16:01

германия

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Перебои с безналичной оплатой происходят по всей Германии с утра четверга, сообщает немецкая газета Bild. "С раннего утра по всей стране происходят перебои при оплате картой! Это касается как дебетовых, так и кредитных карт... В том числе и за рубежом сейчас возникают проблемы при оплате немецкими картами", - говорится в публикации. Согласно информации на сайте отраслевой ассоциации банковской индустрии Германии, в стране могут наблюдаться "технические проблемы с платежами по дебетовым и кредитным картам". Вероятность, что перебои вызваны кибератакой, на данный момент исключается.

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

германия

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