https://ria.ru/20240912/germaniya-1972308987.html

В бундестаг внесут резолюцию о мигрантах, которая может развалить коалицию

В бундестаг внесут резолюцию о мигрантах, которая может развалить коалицию - РИА Новости, 12.09.2024

В бундестаг внесут резолюцию о мигрантах, которая может развалить коалицию

Фракция оппозиционного Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена внести в бундестаг резолюцию об отказе во въезде... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:15

2024-09-12T15:15

2024-09-12T15:15

в мире

германия

хдс/хсс

евросоюз

свободная демократическая партия германии

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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Фракция оппозиционного Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена внести в бундестаг резолюцию об отказе во въезде мигрантам из безопасных третьих стран непосредственно на границе, за предложение может проголосовать фракция правящей партии свободных либералов (СвДП) – это будет означать развал коалиции, сообщает издание Bild. "Фракция ХДС/ХСС в четверг планирует внести резолюцию в бундестаг: просителей убежища, которые хотят попасть в Германию из безопасных третьих стран, следует разворачивать прямо на нашей границе", - пишет газета, в распоряжении которой оказался документ. По оценке депутатов, комплексные отказы на границах Германии не противоречат законам, реализуемы и необходимы. Фракция составила свою собственную резолюцию после неуспешного раунда переговоров правительства, федеральных земель и оппозиции, в ходе которого стороны переговоров пытались найти общий подход в миграционной политике. "СвДП заранее заявила, что хочет реализовать предложения ХДС/ХСС "один к одному". Другими словами, либералы, по всей видимости, могут согласиться с этим предложением – и не исключено, что против голосов своих партнеров по коалиции - СДПГ и "Зеленых", что означало бы конец светофора (коалиция по цветам партий - ред.)", - отмечает Bild. Резолюция ХДС/ХСС станет предметом обсуждения на пленарном заседании бундестага в четверг. На данный момент правительство ФРГ намерено выдворять мигрантов из безопасных стран лишь согласно Дублинскому соглашению - обратившись и дождавшись ответа от страны первого прибытия в ЕС. За сохранение данной процедуры выступает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. В то же время она ранее заявила в письме Европейской комиссии о том, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны". Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.

https://ria.ru/20240910/granitsy-1971897566.html

https://ria.ru/20240910/migranty-1971846918.html

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в мире, германия, хдс/хсс, евросоюз, свободная демократическая партия германии