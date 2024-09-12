https://ria.ru/20240912/frantsiya-1972341829.html

Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции

Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции - РИА Новости, 12.09.2024

Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции 2027 года,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:16

2024-09-12T17:16

2024-09-12T17:16

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франция

марин ле пен

эдуар филипп

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции 2027 года, следует из опроса Ifop для издания Figaro Magazine и радиостанции Sud Radio. "За Ле Пен в первом туре готовы проголосовать 34%-35% респондентов", - следует из опроса. Она значительно опережает левых, а ее главными конкурентами являются бывшие премьер-министры президента Франции Эммануэля Макрона: Эдуар Филипп и Габриэль Атталь. "При любых сценариях Марин Ле Пен выходит на первое место. Ее главный конкурент – Эдуар Филипп. Без участия Франсуа Олланда бывший премьер-министр и нынешний мэр Гавра получает до 27% голосов в первом туре. В случае если Габриэль Атталь выдвинет свою кандидатуру, в отсутствие Эдуара Филиппа, он получит 24% голосов", - показало исследование. Наибольшей поддержкой среди левых пользуется основатель партии "Непокорившаяся Франция Жан-Люк Меланшон. Он может набрать 10% голосов, что недостаточно, чтобы пройти во второй тур выборов. Опрос проводился онлайн с 6 по 9 сентября, в нем приняли участие 1204 человек, погрешность не указана.

https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html

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в мире, франция, марин ле пен, эдуар филипп, габриэль атталь