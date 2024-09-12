Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции
Ifop: Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах в 2027 году
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах о голосовании на выборах президента Франции 2027 года, следует из опроса Ifop для издания Figaro Magazine и радиостанции Sud Radio.
"За Ле Пен в первом туре готовы проголосовать 34%-35% респондентов", - следует из опроса.
Она значительно опережает левых, а ее главными конкурентами являются бывшие премьер-министры президента Франции Эммануэля Макрона: Эдуар Филипп и Габриэль Атталь.
"При любых сценариях Марин Ле Пен выходит на первое место. Ее главный конкурент – Эдуар Филипп. Без участия Франсуа Олланда бывший премьер-министр и нынешний мэр Гавра получает до 27% голосов в первом туре. В случае если Габриэль Атталь выдвинет свою кандидатуру, в отсутствие Эдуара Филиппа, он получит 24% голосов", - показало исследование.
Наибольшей поддержкой среди левых пользуется основатель партии "Непокорившаяся Франция Жан-Люк Меланшон. Он может набрать 10% голосов, что недостаточно, чтобы пройти во второй тур выборов.
Опрос проводился онлайн с 6 по 9 сентября, в нем приняли участие 1204 человек, погрешность не указана.
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