Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/finlyandiya-1972350188.html
В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину
В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину - РИА Новости, 12.09.2024
В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину
Ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств на фоне роста расходов из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:51
2024-09-12T17:51
финляндия
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств на фоне роста расходов из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto. "В этом году в ресторанном секторе закрылось на 80% больше предприятий, чем годом ранее. Также число банкротств выросло до рекордного уровня", - говорится в материале СМИ. Сообщается, что за период с января по август 2024 года свои двери закрыл 691 ресторан, тогда как в прошлом году из бизнеса ушло 382 заведения. Уточняется, что большинство предприятий общепита закрываются, не дожидаясь банкротства. Их закрытие вызвано накопившейся в кризисные годы задолженностью. Помимо пандемии и украинского кризиса, на ситуацию повлияло снижение покупательной способности населения, говорится в материале. "Дна еще не достигли. В этом году будет закрыто еще больше ресторанов", - утверждает исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи, чьи слова приводит вещатель.
https://ria.ru/20240823/finlyandiya-1967932186.html
https://ria.ru/20240814/finlyandiya--1966284602.html
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, в мире, украина
Финляндия, В мире, Украина
В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину

Yle: ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств на фоне роста расходов из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto.
"В этом году в ресторанном секторе закрылось на 80% больше предприятий, чем годом ранее. Также число банкротств выросло до рекордного уровня", - говорится в материале СМИ.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Число покупок недвижимости иностранцами в Финляндии упало до минимума
23 августа, 05:23
Сообщается, что за период с января по август 2024 года свои двери закрыл 691 ресторан, тогда как в прошлом году из бизнеса ушло 382 заведения. Уточняется, что большинство предприятий общепита закрываются, не дожидаясь банкротства.
Их закрытие вызвано накопившейся в кризисные годы задолженностью. Помимо пандемии и украинского кризиса, на ситуацию повлияло снижение покупательной способности населения, говорится в материале.
"Дна еще не достигли. В этом году будет закрыто еще больше ресторанов", - утверждает исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи, чьи слова приводит вещатель.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО
14 августа, 23:34
 
ФинляндияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала