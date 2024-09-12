https://ria.ru/20240912/finlyandiya-1972350188.html

В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину

В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину - РИА Новости, 12.09.2024

В Финляндии выросло число банкротств ресторанов из-за расходов на Украину

Ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств на фоне роста расходов из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:51

2024-09-12T17:51

2024-09-12T17:51

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ресторанный бизнес Финляндии переживает рекордное число банкротств на фоне роста расходов из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto. "В этом году в ресторанном секторе закрылось на 80% больше предприятий, чем годом ранее. Также число банкротств выросло до рекордного уровня", - говорится в материале СМИ. Сообщается, что за период с января по август 2024 года свои двери закрыл 691 ресторан, тогда как в прошлом году из бизнеса ушло 382 заведения. Уточняется, что большинство предприятий общепита закрываются, не дожидаясь банкротства. Их закрытие вызвано накопившейся в кризисные годы задолженностью. Помимо пандемии и украинского кризиса, на ситуацию повлияло снижение покупательной способности населения, говорится в материале. "Дна еще не достигли. В этом году будет закрыто еще больше ресторанов", - утверждает исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи, чьи слова приводит вещатель.

https://ria.ru/20240823/finlyandiya-1967932186.html

https://ria.ru/20240814/finlyandiya--1966284602.html

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