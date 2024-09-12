https://ria.ru/20240912/filmy-1972206249.html
Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов
Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов - РИА Новости, 12.09.2024
Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов
Власти Бразилии и России завершают работу над соглашением, которое позволит совместно производить кинофильмы, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Родриго РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T06:02
2024-09-12T06:02
2024-09-12T06:02
культура
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Бразилии и России завершают работу над соглашением, которое позволит совместно производить кинофильмы, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес. "В прошлом году состоялся визит нашего замминистра культуры, который провел весьма продуктивную встречу с министром культуры России. Мы работаем над завершающими деталями, чтобы состоялась официальная церемония подписания этого соглашения", - сказал посол. По его словам, соглашение "позволит нам совместно производить фильмы, в этом и заключается цель договора". "Мы ожидаем от российских партнёров идей и комментариев на тему будущей совместной работы над фильмами", - заключил он.
https://ria.ru/20240729/ekspeditsiya-1962586709.html
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россия, бразилия
Культура, Россия, Бразилия
Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов
Дипломат Соарес: Бразилия и РФ завершают работу над соглашением о съемке фильмов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Бразилии и России завершают работу над соглашением, которое позволит совместно производить кинофильмы, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес.
«
"В прошлом году состоялся визит нашего замминистра культуры, который провел весьма продуктивную встречу с министром культуры России. Мы работаем над завершающими деталями, чтобы состоялась официальная церемония подписания этого соглашения", - сказал посол.
По его словам, соглашение "позволит нам совместно производить фильмы, в этом и заключается цель договора".
"Мы ожидаем от российских партнёров идей и комментариев на тему будущей совместной работы над фильмами", - заключил он.