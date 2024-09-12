https://ria.ru/20240912/filmy-1972206249.html

Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов

Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов - РИА Новости, 12.09.2024

Бразилия и Россия завершают работу над соглашением о производстве фильмов

Власти Бразилии и России завершают работу над соглашением, которое позволит совместно производить кинофильмы, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Родриго РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T06:02

2024-09-12T06:02

2024-09-12T06:02

культура

россия

бразилия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Бразилии и России завершают работу над соглашением, которое позволит совместно производить кинофильмы, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес. "В прошлом году состоялся визит нашего замминистра культуры, который провел весьма продуктивную встречу с министром культуры России. Мы работаем над завершающими деталями, чтобы состоялась официальная церемония подписания этого соглашения", - сказал посол. По его словам, соглашение "позволит нам совместно производить фильмы, в этом и заключается цель договора". "Мы ожидаем от российских партнёров идей и комментариев на тему будущей совместной работы над фильмами", - заключил он.

https://ria.ru/20240729/ekspeditsiya-1962586709.html

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2024

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россия, бразилия