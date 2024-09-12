Защита заявила о плохом здоровье фигуранта дела о некачественных сухпайках
Защита заявила о сильных проблемах со здоровьем фигуранта дела о сухпайках
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Адвокаты Валерия Ковалевича, фигуранта дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России, считают, что их подзащитному нельзя находиться в СИЗО из-за серьезных проблем со здоровьем, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Стороной защиты получено заключение специалиста, согласно выводам которого в настоящее время нет видов терапии, способных обеспечить полное выздоровление Ковалевича В.Я. от имеющихся у него серьёзных заболеваний, однако правильно подобранная диета и адекватная терапия продлевают и повышают качество жизни больного", - сказано в документе.
Отмечается, что проведение данной терапии Ковалевичу в условиях СИЗО невозможно. Защита подала жалобы на решение о продлении ареста, но апелляция отклонила их.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.